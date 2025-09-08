Avonova Solutions söker SAM-rådgivare
Avonova Sverige AB / Arbetsmiljöjobb / Göteborg
2025-09-08
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
Vill du vara med och skapa tryggare och professionellare arbetsplatser? Brinner du för att ge service i världsklass och vill jobba i en organisation med kraftig växt och utveckling? Då är det dig vi letar efter? Vi söker just nu två vikariat fram till 2026-10-31.
Avonova är Nordens ledande företag inom företagshälsovård och produkten Trygghetsavtal Assist som vi på Avonova Solutions tillhandahåller ger små och medelstora företag möjligheten att ha full kontroll på sitt systematiska arbetsmiljöarbete och HR Management. Assist ger smarta digitala verktyg för att avlasta och effektivisera vardagen för chefer/ledare. Vi tillhandahåller även utbildning inom ett brett spektrum för både chefer och medarbetare. Hos oss blir du en del i en verksamhet som präglas av Glöd, Sammanhållning och Professionalitet och runt dig har du engagerade, drivna och magiska kollegor. Vi gillar att tävla och utmana varandra, men är omtänksamma och backar alltid upp varandra. I tillägg till ordinarie lön har du även möjlighet till provision. Här finns goda möjligheter för dig att växa och utvecklas inom företaget.
I rollen som SAM-rådgivare hos oss bistår, inspirerar och vägleder du kunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. Våra kunders behov ser olika ut beroende på storlek, bransch och interna utmaningar men gemensamt för dem alla är att de kan känna sig trygga med oss som en stadig partner i sitt SAM-arbete.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
- Ansvara för egen kundportfölj, planlägga möten samt följa upp kunders aktiviteter. Ge proaktiv och kompetent rådgivning om Avonovas tjänster utifrån kunders behov och önskningar.
- Hjälpa kunden i framdriften och planeringen av sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
- Till viss del ansvara för beställningar och kontakt med Hälsocentren i ärenden relaterat till kunderna i egen portfölj.
- Hjälpa kunderna navigera i vår plattform Mitt Avonova och svara på enklare systemfrågor.
- Medverka aktivt till att vi ökar vår kundportfölj och identifierar områden som kan öka merförsäljning på existerande kunder.
- Hålla god ordning, kunskapsberika och dokumentera i vårt CRM-system Hubspot och journalsystem J4.
Vem är du?
Din absolut bästa egenskap är att du har en positiv inställning som smittar av sig på människor omkring dig. Du fokuserar på möjligheterna i stället för att fastna vid hindren. Du gillar att utveckla dig själv, dina kollegor och verksamheten till att ständigt bli bättre, effektivare och professionellare. Vi ser att du är en person som har en stor portion eget driv, du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar strukturerat. Du är en stjärna på att kommunicera både via tal och skrift samt är ärlig och förtroendeingivande i din kommunikation. Du är nyfiken till naturen, lyssnar intresserat in kunden och gör relevanta behovsanalyser. Du navigerar lätt i olika digitala system och har lätt för att lära dig nya.
Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och/eller HR-relaterade frågor, gärna i kombination med kundrelationer/service. Har du jobbat med coachning/rådgivning tidigare eller har erfarenhet av att tolka lagtexter (Arbetsmiljölagen, LAS osv) ser vi även detta som meriterande. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet
Låter det här som ett jobb för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan
Vi rekryterar löpande så vi ber dig inkomma med personligt brev och CV så snart som möjligt. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Josefine Aronsson på josefine.aronsson@avonova.se
Vi är medlemmar i Almega Vårdföretagarna med kollektivavtal med Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Läkarförbundet och Vision.
