Avfallsingenjör
Kristinehamns kommun, Tekniska förvaltningen / Hälsoskyddsjobb / Kristinehamn Visa alla hälsoskyddsjobb i Kristinehamn
2026-01-27
Tekniska förvaltningen söker nu en avfallsingenjör med inriktning mot miljöfrågor.
Tekniska förvaltningen består av knappt 200 medarbetare och ser till att kommunens trafikmiljö är säker och tillgänglig samt att barn, ungdomar och äldre får näringsriktig och god kost på kommunens skolverksamheter och särskilda boenden. Vi ansvarar för att våra invånare har tillgång till rent och friskt vatten i kranen. Utöver det sköter vi insamlingen av hushållsavfall och driver vår avfallsanläggning. Det ingår även lokalvård för våra förvaltningslokaler, kontrakt och hyreshantering samt service, tillsyn och förebyggande underhåll.
Förvaltningen består av följande avdelningar: offentlig miljö, vatten och avfall, service samt en stabsenhet. Vår organisation ger oss bra förutsättningar att möta framtidens behov och utmaningar vad gäller en ekonomi i balans och nöjda invånare och företagare.
Enheten planering vatten och avfall, dit vi nu söker en avfallsingenjör, är ett stöd till driftenheterna och till ledningen så att avdelningen kan klara sitt uppdrag och nå sina mål. Det innebär bl.a. att driva och medverka i projekt, göra utredningar, förbättra avdelningens processer, ta hand om tillståndsärenden, bedriva omvärldsbevakning, lagbevakning, bedriva kundtjänst och planera och genomföra informationskampanjer m.m. Det innebär vidare att enheten kommer att vara kontaktyta mot myndigheter, andra delar av förvaltningen och kommunen, mot kunder och andra intressenter.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som Avfallsingenjör är du specialist inom ditt område och utgör ett stöd till Avdelningen. Du stödjer driftsorganisationerna i deras arbete med att utveckla organisationen. Medverkar till att rutiner och andra styrdokument skapas och utvecklas, till exempel tekniska nämndens renhållningsanvisningar, kretsloppsplaner och renhållningsföreskrifter.
Att utveckla och följa upp egenkontrollprogram med tillhörande provtagningsprogram. Utvärdering av vattenprovtagnings analyser och övrig statistik, sammanställa resultat och rapportering. Utföra miljörapportering.
Leda utredningsarbeten och tillståndsansökningar inom avdelningen.
Vara avdelningens kontakt mot myndigheter. Hantera och handlägga myndighetsärenden och tillståndsfrågor.
Omvärldsbevakning inom Avfalls- och miljösidan såväl avseende teknik som lagstiftning. Delta i regionalt samarbete och nätverkande.
Övrigt stöd i miljö- och avfallsfrågor främst inom förvaltningen.Kvalifikationer
För tjänsten krävs eftergymnasial utbildning med miljöinriktning eller annan relevant utbildning inom naturvetenskap, miljöjuridik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha kunskaper i miljövetenskap och miljölagstiftningen, samt med tillämpning vad gäller miljöfarlig verksamhet och tillsyn.
Körkort klass B
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt engelska.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som har en hög grad av personlig mognad och som har förmåga att navigera i komplexa sammanhang och fatta välgrundade beslut. Du trivs i samarbete med andra och bygger starka, förtroendefulla relationer som skapar engagemang och framdrift. Med ett tydligt kvalitetsfokus och en strukturerad arbetsmetod säkerställer du att arbetet håller hög nivå och leder mot uppsatta mål. Samtidigt är du kreativ och nytänkande, ser möjligheter där andra ser hinder och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Du arbetar självständigt, tar ansvar och drivs av att nå resultat som gör verklig skillnad.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/ Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Hans Olof Bengtsson rekrytering@kristinehamn.se Jobbnummer
