Avfallschaufför till Ystads kommun (vikariat)
Ystad kommun / Renhållningsjobb / Ystad Visa alla renhållningsjobb i Ystad
2026-01-15
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kost och lokalvård, exploatering, stadsplanering och bygglov, park och grönytor, gator, vatten och avfall. Här jobbar drygt 300 medarbetare för att tillsammans göra Ystad till en bra kommun att bo, verka och leva i.
Avfallsenheten ansvarar för att samla in kommunalt avfall och trädgårdsavfall från hushåll. Vi arbetar också med att öka återvinningen och att skapa intresse för hållbar konsumtion. Insamling av fett, förpackningar från flerfamiljshus och returpapper sker av entreprenörer medan övrig insamling av mat- och restavfall samt slam sker i egen regi. Under 2024 har även fyrfacksinsamling startas upp i kommunen. Avfallsenheten består för närvarande av cirka sjutton personer som arbetar med allt från insamling till strategiskt arbete och kommunikation.
Är du avfallschauffören vi söker? Du kommer ingå i ett team med erfarna chaufförer där fokus på samarbete, service ochkvalitet är viktigt för oss!
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till 31/8 2026.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Arbetet innebär fastighetsnära insamling av avfall inom Ystads kommun. Som chaufför på avfallsenheten kommer du arbeta över hela kommunen. Vår fordonspark består av tvåfacks- och fyrfacksbilar, slambil samt en servicebil. Kommunalt avfall samlas in enligt fastställt körschema vid villor, flerfamiljshus och verksamheter.
Som yrkeschaufför inom avfallsenheten ansvarar du för att skapa en bra kundupplevelse och bidra till en hållbar avfallshantering. Du bidrar med dina kunskaper till arbetsgruppen genom öppen dialog och kommunikation vilket ger en positiv och säker arbetsmiljö. För tillfället är vi inne i en utvecklingsfas och det är därför är viktigt att delta i verksamhetens kontinuerliga förbättringsarbete.
Du ska hantera avvikelser och delta i arbetet med att åtgärda dem, hantera fordonets digitala utrustning samt ansvara för skötseln av ditt fordon.
Som chaufför hos oss får du möjlighet att arbeta utomhus i friska luften och röra på dig ordentligt i jobbet. Du kommer ingå i ett arbetslag med mycket glädje och skratt.Kvalifikationer
Att jobba som avfallschaufför innebär mycket fysisk aktivitet så det är viktigt att du trivs med fysiskt arbete utomhus. I rollen ingår även fortlöpande säkerhetsarbete, fordonsvård och dokumentation via digitala hjälpmedel, till exempel avvikelserapportering.
Du som söker har en gymnasieutbildning, C-körkort samt giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). Det är ett krav att du som söker även kan tänka dig att köra slambil, erfarenhet är meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av chaufföryrket och tidigare renhållningsarbete samt av att köra tunga fordon. Vi förutsätter att du har god förståelse för yrkesfordon och alltid utför ditt arbete med god kvalitet. Vidare kräver arbetet att du är ansvarsfull, flexibel och har en god samarbetsförmåga. För oss är gott kundbemötande viktigt och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver att du har grundläggande datorkunskaper och god kunskap i svenska språket.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Vi ser framemot din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Michael Frithiof michael.frithiof@ystad.se 0411-577291 Jobbnummer
9685013