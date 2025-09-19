Avdelningskoordinator vikariat
2025-09-19
Avdelningskoordinator
Om Barncancerfonden
Barncancerfonden kämpar för en framtid där alla barn som drabbas av cancer överlever, och gör det utan medicinska eller sociala men för livet.
Så är det inte idag. Varje dag insjuknar ett barn i cancer, vissa av dem kommer att vara helt chanslösa inför sin diagnos. Och långt fler än varannan överlevare har komplikationer livet ut.
Vi vägrar acceptera att det finns chanslösa barn. Därför satsar vi på världsledande forskning som botar utan att skada, och som kan besegra de obotliga barncancerformerna. Därför hjälper vi politiken att förstå och ta ansvar för de drabbades situation. Därför erbjuder vi akut och långsiktigt stöd för barn, familjer och överlevare. För barn och cancer hör inte ihop.
Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer är Barncancerfonden den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket garanterar att pengarna går till rätt ändamål.
Vikarierande avdelningskoordinator till Barncancerfonden
Är du en organiserad och driven person som vill vara med och göra skillnad? Barncancerfonden söker nu en vikarierande avdelningskoordinator som kan bidra till vårt viktiga arbete. Som avdelningskoordinator kommer du att spela en central roll i att stödja vår verksamhet och avdelningens fyra chefer. Du säkerställer att våra projekt och initiativ fortlöper smidigt och kan visa på resultat.
Exempel på arbetsuppgifter
Projektkoordinering: Planera, genomföra och följa upp olika projekt och aktiviteter inom organisationen.
Administrativt stöd: Hantera administrativa uppgifter såsom mötesbokningar, dokumenthantering och korrespondens.
Kommunikation: Fungera som en länk mellan olika avdelningar och externa samarbetspartners för att säkerställa effektiv kommunikation och samarbete.
Aktivitetsplanering: Assistera vid planering och genomförande av aktiviteter och möten.
Rapportering: Sammanställa rapporter och uppföljningar för att säkerställa att vi når våra mål och kan visa på våra framsteg.
Din profil
Akademisk examen i samhällsvetenskapligt ämne, särskilt meriterande är examen eller utbildning inom ekonomi.
Dokumenterat goda resultat av samordning, process- och rutinutveckling samt en utpräglad förmåga till struktur och kvalitetssäkring.
Erfarenhet av att stötta chefer i sina respektive uppdrag genom att koordinera processer, läsa och ta fram beslutsunderlag och identifiera det centrala i underlag.
Erfarenhet av aktivitetsplanering med mera.
Meriterande är kunskaper i GDPR
Personliga egenskaper
Trygg med mycket stor omdömesgillhet.
Strukturerad, kan prioritera och se både helheten och detaljerna.
Lösningsfokuserad, mål- och resultatinriktad.
Vi erbjuder
Barncancerfonden är en arbetsplats med cirka 90 engagerade medarbetare som varje dag strävar efter att göra skillnad. Vi erbjuder en kreativ och ambitiös miljö där du har chansen att påverka Barncancerfondens utveckling och framtid. Vi sitter i nya, moderna lokaler och har en attraktiv arbetsmiljö. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och vi har kollektivavtal via Fremia med bland annat tjänstepension och försäkringar.
På Barncancerfonden ska vi göra allt som står i vår makt för att vår verksamhet ska vara trygg och säker för våra barn. En bakgrundskontroll när du söker jobb sker därför alltid i slutet av en rekrytering hos Barncancerfonden, som ett sista steg innan du får ett jobberbjudande.
Vi erbjuder en arbetsplats präglad av engagemang, framtidstro och gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad för drabbade barn och deras närstående, på kort och lång sikt.
På Barncancerfonden vill vi vara en arbetsplats präglad av en mångfald som speglar det samhälle vi är en del av.
Om du är en person som trivs med att arbeta lösningsorienterat tillsammans med ideellt engagerade och har en stor förmåga att bygga förtroende och hållbara relationer, då är detta vikariat något för dig!
Välkommen med din ansökan!
Anställningstid och startdatum
Vikariat 12 månader med möjlighet till förlängning.
Startdatum januari 2026
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 12 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
Om du vill ha mer information, kontakta Emma Tonnes verksamhetschef emma.tonnes@barncancerfonden.se
Facklig representant
Elin Bernhard, elin.bernhard@barncancerfonden.se
https://www.barncancerfonden.se/
