Avdelningsfarmaceut
2025-12-10
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Sjukvårdsapoteket i NU-sjukvården är en del i det regionala sjukvårdsapoteket och ansvarar för
förvaltningens samlade läkemedelsarbete.
På enheten arbetar olika kompetenser såsom receptarier, apotekare, sjuksköterskor och assistenter. I enhetens uppdrag ligger ansvar för NU-sjukvårdens läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering. Vi ansvarar för tillverkningen av extemporeläkemedel, cytostatika, till vårdenheterna.
Vi bemannar ett 20 tal avdelningar med farmaceuter som dagligen deltar i vårdavdelningarnas arbete med läkemedelshantering.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att delta i det dagliga arbetet på vårdavdelningar som avdelningsfarmaceut.
Iordningställa läkemedel för infusion samt injektion exempelvis antibiotika
Förbereda läkemedelsvagnar
Dela läkemedel till utskrivningsklara patienter
Kunskapsstöd för vårdpersonal och patienter i läkemedelshanteringsfrågor
Verka för en god läkemedelsekonomiKvalifikationer
Legitimerad receptarie eller legitimerad apotekare.
Några års yrkeserfarenhet är meriterande.
För att trivas i rollen bör du vara trygg i din yrkesroll och trivas med att arbeta såväl självständigt som i team. Du är flexibel och har god förmåga att prioritera. Arbetet ställer krav på stort engagemang och egenansvar.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper som kan bidra till gott samarbete med
avdelningens personal och verksamhet såsom god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten.Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat på minst 15 månader.
Arbetstider förlagda till dagtid, helgfria vardagar.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Placeringsort Trollhättan.
Sista ansökningsdag 14/1.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
