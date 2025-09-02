Avdelningschef till vårdcentralen Centrum
Vårdcentralen Centrum är en arbetsplats mitt i hjärtat av Växjö med gångavstånd till tåg och buss, och närhet till både grönområde och stadens puls. Här arbetar distriktsläkare, ST- och AT-läkare, distrikts- och sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, fysioterapeuter, rehabkoordinator och psykosocial resurs som tillsammans bildar ett stabilt och bra team.
Hos oss kan vi erbjuda dig ett utvecklande och spännande arbete på en av Region Kronobergs största offentliga vårdcentraler. Vi prioriterar utveckling både individuellt och i team och för oss är det viktigt att ha roligt på jobbet samtidigt som vi arbetar med patienten i fokus. Vi hoppas att du vill bli vår nya kollega på vårdcentralen Centrum och att du vill vara med och främja och utveckla samarbetet med övriga professioner för patientens bästa.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Primärvården är ett verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
I rollen som avdelningschef kommer du att leda och utveckla verksamheten och dess medarbetare mot uppsatta mål. Tillsammans med din chefskollega har du det övergripande chefsansvaret för verksamheten vilket innefattar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar. Som avdelningschef ingår du i ledningsgruppen och rapporterar till verksamhetschefen.
I ditt uppdrag leder du den operativa verksamheten men behöver också trivas med att arbeta strukturerat och mer strategiskt med förbättrings- och förändringsarbete.
Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
• Interna chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region KronobergKvalifikationer
Vi söker dig som har en stark drivkraft att utveckla både verksamhet och medarbetare. Du är en tydlig och trygg chef och ledare som är bra på att kommunicera och skapa engagemang bland dina medarbetare. För oss är det viktigt att du är lyhörd för medarbetarnas behov och har förmågan att fatta beslut som både är långsiktiga och effektiva.
Du har relevant akademisk utbildning och vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av chef- och ledarskap. Har du även god kunskap och tidigare erfarenhet av förändringsarbeten är det meriterande. Vi värdesätter personlig lämplighet högt, och ser att du som söker har ett genuint intresse för ledarskap och utveckling.
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstester som en del av underlaget i vår urvalsprocess.
Vi hoppas att du vill vara med och skapa morgondagens vårdcentral tillsammans med oss, välkommen med din ansökan!
