Avdelningschef till löneavdelningen
Region Kronoberg, Regiongemensamt / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2026-07-01
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Söker du ett chefsuppdrag där du får möjlighet att leda en verksamhet som är central för helheten och som skapar förutsättningar för att Region Kronoberg ska fungera väl i vardagen?
Löneavdelningen är en regiongemensam funktion och ingår från 1 september 2026 inom HR‐funktionen. Avdelningen består av cirka 20 medarbetare placerade i Växjö och Ljungby, som arbetar i team med huvudsakligt ansvar för löneutbetalningar och pensionsfrågor för Region Kronobergs anställda och förtroendevalda.
Verksamheten utgör ett viktigt stöd till regionens chefer och medarbetare i frågor som rör anställning, lön, schema och bemanning samt avtalsfrågor. Löneavdelningen hanterar även kontakter med myndigheter avseende medarbetaruppgifter samt ansvarar för interna utbildningar inom området.
Den digitala utvecklingen är en naturlig del av vår vardag – hos oss får du möjlighet att ta ett aktivt ledarskap i denna utveckling och forma hur framtidens lönearbete ska bedrivas!
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Vi erbjuder dig:
• möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• tillgång till interna chefsutbildningar och individuell chefsutveckling
• introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som avdelningschef har du personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar för löneavdelningen. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet. Som stöd i den dagliga driften har du en teamledare med ansvar för operativ samordning. Du rapporterar till HR-direktör.
I uppdraget ingår att:
• leda och utveckla cirka 20 medarbetare
• säkerställa fungerande och rättssäkra löneutbetalnings- och pensionsprocesser
• driva utvecklings- och förändringsarbete, särskilt kopplat till digitalisering
• samverka med chefer, HR och andra interna funktionerKvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Kunskap inom arbetsrätt samt HR- och avtalsfrågor är meriterande, liksom erfarenhet av arbete inom löneområdet. Erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag samt av utvecklings- och förändringsarbete stärker dina förutsättningar i uppdraget.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är:
• strukturerad och målmedveten, med ett planerat och uppföljande arbetssätt
• kommunikativ och tydlig, med förmåga att skapa förståelse och förtroende
• samarbetsorienterad och prestigelös, med fokus på helhet och gemensamma mål
Du är en närvarande ledare som skapar struktur, tydliggör mål och ger medarbetarna goda förutsättningar att lyckas.
Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstester som en del av urvalsprocessen. Dessa används tillsammans med ansökningshandlingar som underlag för urval till nästa steg.
Intervjuer planeras 8 september (fm) och 9 september (em).
Vår tillgänglighet för frågor om tjänsten är begränsad under semesterperioden. Hör gärna av dig v. 28, 29 alt. 33.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2027-01-01 Eller tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Förtroendearbetstid. Arbetsplatsen är belägen på Sigfridsområdet i Växjö
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 257/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065), https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/vara-yrken/chef/
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Regiongemensamt Kontakt
Tf. HR-direktör
Lina Tibbelin lina.tibbelin@kronoberg.se 0470-582050 Jobbnummer
9986282