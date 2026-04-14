Avdelningschef till Inagården Tärnsjö
2026-04-14
På Inagården i Tärnsjö erbjuder vi 20 vårdplatser - 16 inom SoL och 4 inom LSS. Verksamheten präglas av nära samarbete mellan professioner, ett tydligt vårduppdrag och ett starkt fokus på trygghet, kvalitet och individanpassat stöd.
Nu söker vi en avdelningschef som vill ta ansvar för en av våra två avdelningar på vår HVB-verksamhet och vara med och driva arbetet framåt.
Om rollen
Som avdelningschef har du ett helhetsansvar för din avdelning. Du leder det dagliga arbetet, ansvarar för personalen och säkerställer att vården bedrivs med hög kvalitet och i enlighet med gällande regelverk.
Du arbetar nära verksamhetschef och övriga funktioner och har en viktig roll i att skapa struktur, tydlighet och stabilitet i verksamheten.
I rollen ingår bland annat:
Personalansvar för medarbetare på avdelningen
Arbetsmiljöansvar och arbete för en hållbar och trygg arbetsplats
Ansvar för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet
Samordning och uppföljning av vårdprocesser för klienterna på avdelningen
Samverkan med interna och externa aktörer
Att säkerställa att arbetet bedrivs enligt verksamhetens rutiner, mål och lagkrav
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera operativt arbete nära verksamheten med ett tydligt ledarskap.
Om klientgruppen
Inagårdens klientgrupp består av vuxna personer med komplex beteendeproblematik och omfattande vård- och stödbehov. Många har neuropsykiatriska och/eller psykiatriska diagnoser såsom autism, psykossjukdomar samt personlighets- och beteendestörningar. Samsjuklighet förekommer.
Arbetet kräver struktur, tydlighet och ett professionellt bemötande. Som avdelningschef har du en viktig roll i att skapa förutsättningar för ett arbetssätt som präglas av kontinuitet, trygghet och kvalitet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta inom HVB, LSS, psykiatri eller liknande verksamhet och som känner dig trygg i att leda andra.
Du har tidigare haft någon form av ledar- eller samordningsansvar, och är redo att ta nästa steg i din yrkesroll.
Du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis vård, socialt arbete eller beteendevetenskap.
Som person är du:
trygg och tydlig i ditt ledarskap
strukturerad och van att arbeta målinriktat
kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende
lösningsfokuserad och prestigelös
bra på att skapa engagemang och delaktighet i arbetsgruppen
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, fatta beslut och samtidigt vara nära verksamheten och medarbetarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalkooperativet Inagården Ek. För.
Kyrkvägen 10 (visa karta
)
740 45 TÄRNSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Personalkooperativet Inagården Ek Kontakt
Verksamhetschef
Alexander Vidén alexander.viden@gmail.com 0292699361 Jobbnummer
9854792