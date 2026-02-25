Avdelningschef Stationsprojekt
2026-02-25
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vattenfall Services är Sveriges ledande företag inom underhålls-, entreprenad- och konsulttjänster för energi- och elanläggningar. Vår företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.
Nu söker vi en engagerad avdelningschef till vår projektavdelning i sydvästra Sverige, från Värmland till Skåne.
Affärsområdet stora Stationsprojekt genomför projekt och levererar helhetslösningar inom el-och kontrollanläggning till kraftstationer och ställverk 40-400 kV. Våra kunder är främst elnätsbolag och vattenkraftsproducenter. Vår leverans innehåller projektledning, byggnation, markarbete, konstruktion, programmering, konfiguration, montage och idrifttagning. Att i alla moment arbeta säkert är en självklarhet inom Vattenfall Services
Som avdelningschef är ditt största fokus dina medarbetare. Avdelningen har idag 25 medarbetare. För att du ska bli framgångsrik och trivas i denna viktiga roll tror vi att du tycker om och är duktig på att bygga relationer och att skapa förtroende. Du är en ledare med intresse för människor och att ni tillsammans ska nå resultat.
Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du att ni har rätt kompetens och förutsättningar för att genomföra era uppdrag och fortsätta utveckla verksamheten. Vi arbetar i projektform där vi ifrån vår avdelning kommer att vara motorn i uppdragen. I avdelningen arbetar elkrafttekniker, projektledare och projektstöd som utgår från ett flertal orter. Våra kunder är framförallt elnätsbolag.
Som avdelningschef har du ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du kommer att ingå i affärsområdets ledningsgrupp och bidra till hela affärsområdets operativa och strategiska arbete. Resor ingår exempelvis till avdelningens projekt, etableringar och för ledningsgruppens arbete.
Kravspecifikation
Du är en trygg ledare med stort intresse av att tillsammans med oss fortsätta utveckla medarbetare och verksamhet. Det är viktigt att du har arbetat i ledande roller med personalansvar och att du har god förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa engagemang.
Du har utbildning inom exempelvis infrastruktur, teknik och/eller elkraft samt erfarenhet av entreprenad- och/eller energibranschen. Du arbetar med en stark säkerhetsmedvetenhet och har ett nätverk i din bransch, du är van att ha nära samarbeten med leverantörer och entreprenörer.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle så erbjuder vi en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya områden inom företaget. Med vår karriär- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka möjligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill.
Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer här
Placeringsort
Du kan vara placerad på vilken som helst av våra etableringar i sydvästra Sverige men några exempel är: Säffle, Trollhättan, Göteborg, Borås, Kungsbacka, Ringhals, Halmstad Jönköping. Ange gärna din tilltänkta placeringsort i ansökan.
Kontakt
För mer information om tjänsten, kontakta affärsområdeschef Marcus Persson på 070 207 44 25.
Fackliga representanter är Christel Karlsson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval hanteras löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tester kan komma att vara en del av rekryteringsprocessen.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
