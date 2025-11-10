Avdelningschef, sektionen Globalt Engagemang
2025-11-10
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Sektionen Globalt engagemang arbetar med att ge stöd och service till universitetets kärnverksamheter och studenter gällande strategisk internationalisering och globalt engagemang.
Avdelningen för global studentrekrytering arbetar med internationell studentrekrytering och marknadsföring.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Avdelningschefen för Global studentrekrytering leder och fördelar samt samordnar arbetet inom avdelningen. I rollen ligger också att utveckla såväl verksamhet som medarbetare. Ett inkluderande ledarskap som främjar delaktighet, mångfald och respekt är centralt i uppdraget. Avdelningschefen har verksamhets- och personalansvar och verkar för en god arbetsmiljö.
Såväl universitetets prioriteringar och marknaden som den globala studentrekryteringen verkar inom, samt de verktyg och kommunikationsmetoder som används i verksamheten, är under ständig förändring. Därtill förändras även målgruppens preferenser och behov. Det är därför av yttersta vikt att snabbt kunna ställa om och agera utifrån förändrade förutsättningar, ha en hög grad av flexibilitet och att kunna jobba i en långsiktig och strategisk riktning.
Rollen innebär många kontaktytor utanför avdelningen. Du ingår i ledningsgruppen för sektionen Globalt engagemang och representerar avdelningens verksamhet i olika sammanhang, både inom universitetet, samt nationellt och internationellt. Obekväma arbetstider och resor i tjänsten förekommer.
Förutom rollen som avdelningschef förväntas du arbeta självständigt med dedikerade uppgifter inom avdelningens verksamhet. Du förväntas ha bred kunskap och kompetens inom flera områden inom internationell marknadsföring och rekrytering för att kunna arbeta operativt vid behov.
Krav för anställningen är:
- Högskoleutbildning, minst kandidatexamen, inom ett relevant område (HR/personal, internationella relationer, marknadsföring, ekonomi, juridik eller motsvarande)
- Gedigen erfarenhet av internationell studentrekrytering vid universitet/högskola
- Erfarenhet av att arbeta som chef
- Bred och flerårig erfarenhet av internationell marknadsföring och planering och genomförande av såväl fysiska som digitala event
- Erfarenhet av att arbeta med interkulturell kommunikation
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift och mycket god kommunikationsförmåga
- God förmåga att växla mellan övergripande processer och praktiska detaljer
- Strukturerat arbetssätt och god prioriteringsförmåga
- Mycket god samarbets- och problemlösningsförmåga
- Starkt intresse för att utveckla enskilda medarbetare, teamet som helhet och verksamheten
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av och kunskap om Lunds universitet
- Egen internationell erfarenhet av studier eller arbete utomlands
- Erfarenhet av att arbeta med marknadsföring, prissättning och strategier för internationell studentrekrytering
Övrigt
Anställningen är tills vidare med omfattningen 100%, provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Sektionen Globalt engagemang arbetar med att ge stöd och service till universitetets ledning, fakulteter eller motsvarande samt studenter för att stärka och utveckla Lunds universitets internationella genomslag inom forskning, utbildning, innovation och samverkan.
Sektionen arbetar med att utveckla och implementera internationella strategier genom arbetet med Global Dynamic Engagement (GDE) men även Global Responsible Engagement (GRE) och Global Sustainable Engagement (GSE). Inom sektionen ansvarar man för övergripande processer inom Erasmus, Europaalliansen EUGLOH, nätverken LERU och U21 samt globala initiativ och projekt. Man arbetar även med studentrekrytering till internationella utbildningar och därtill hörande frågor kring studieavgifter och stipendier. Sektionen ansvarar för det universitetsövergripande arbetet med alumnrelationer. Sektionen arbetar även med internationell studentmobilitet, stipendiehantering och migrationsfrågor samt står värd för University of California Study Center.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
