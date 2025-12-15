Avdelningschef Miljö Stockholm
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.
Det här är en annons riktad till dig som vill göra skillnad på riktigt. Till dig med ett särskilt driv och engagemang för ledarskap och miljöfrågor.
Vi söker en avdelningschef som vill leda vår miljöavdelning i Stockholm. Miljöavdelningen består av 15 medarbetare fördelat på två grupper som arbetar med naturmiljö, förorenade områden, miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprocesser etc. Våra uppdrag sker på beställning av kommuner, statliga myndigheter och fastighetsägare. Efterfrågan på våra tjänster är stor och det finns utrymme att växa med fler medarbetare på avdelningen.
Som avdelningschef har du ansvar för verksamheten med ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du kommer leda det dagliga arbetet med hög närvaro på kontoret. I dina uppgifter ingår resursplanering, sälj- och marknadsarbete, kontakt med kunder, anbudsarbete, stötta medarbetare i sina uppdrag samt följa upp budget och verksamhetsplaner. Till din hjälp har du två direktrapporterande gruppledare. Du kommer arbeta i uppdrag, i varierande roller beroende på din profil och dina kompetensområden.
Avdelningen tillhör affärsenheten Stadsbyggnad, landskap och miljö. Du ingår i affärsenhetens ledningsgrupp och kommer bidra i utvecklingen av teknikområdet Miljö, som berör fler avdelningar i bolaget. Du och din avdelning kommer leda och/eller delta i gemensamma uppdrag tillsammans med kollegor över hela landet.
För att göra ett bra jobb som avdelningschef ser vi att du har följande profil:
Akademisk utbildning inom miljö på minst kandidatnivå
Minst 7 års relevant arbetslivserfarenhet
Chefs- eller ledarerfarenhet
Kompetens inom avdelningens ansvarsområden
Är affärsmedveten
Du är en strukturerad, tydlig och uthållig person som skapar trygghet i din avdelning. Erfarenhet från konsultverksamhet ser vi som meriterande.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6600 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med din blivande chef:
Sara Wrethed | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext.
Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
