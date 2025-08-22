Avdelningschef Lantmäteri
Kristianstads kommun / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2025-08-22
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Vill du arbeta med samhällsbygget i Kristianstad? Vi söker nu en lantmäterichef till vår förvaltning som kan utveckla och stödja arbetet.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Du är ansvarig för att leda och utveckla förvaltningens arbete inom lantmäterifrågor, samt stötta interna och externa aktörer i samhällsbygget. Du rapporterar direkt till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.
Som avdelningschef för lantmäteri, kart och mät ansvarar du för att utveckla verksamhet, budget och personal med ungefär 22 medarbetare. Du representerar avdelningen gentemot nämnd, andra myndigheter, allmänheten och våra kunder. Du kommer även ingå i förvaltningens ledningsgrupp.
Du kommer också att vara ansvarig myndighetschef för den kommunala lantmäterimyndigheten och arbeta med lantmäterifrågor med anknytning till lantmäteriförrättningar, fastigheter och plangenomförande. Du arbetar i nära samverkan med andra avdelningar inom förvaltningen samt även med andra kommunala förvaltningar och externa intressenter i samhällsbyggnadsprocessen.
Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag.Kvalifikationer
Du som söker har relevant högskole-/universitetsexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du civilingenjörsexamen inom lantmäteri, fastighetsjuridik, fastighetsekonomi eller lantmäteri är det meriterade. Vi vill att du har dokumenterad ledarerfarenhet och det är meriterande om du genomgått ett ledarprogram. Du behöver ha flerårig erfarenhet från arbete i ledningsgrupp liksom lantmäteriverksamhet. Vi ser gärna erfarenhet av budgetarbete och resultatansvar. Kunskap om samhällsbyggnadsprocessens alla faser och hantering av material som omfattas av säkerhetsskydd är meriterande.
Självklart hanterar du IT-verktyg som en naturlig del i ditt arbete. Vi ser gärna att du har kunskap/arbetat i Trossen och kartritningssystem. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du som söker till oss har B-körkort för att enkelt ta dig runt i vår kommun vid behov.
Du har en mål- och resultatinriktad inställning med förmåga att jobba med kulturella förflyttningar i syfte att skapa goda resultat. Du är kommunikativ, med förmåga att skapa kvalitativ kommunikation och ge tydlig, konstruktiv feedback. Med en utvecklingsinriktad och strategisk ådra bidrar du aktivt till att utveckla verksamheten, fatta välgrundade beslut och analysera information ur ett långsiktigt och helhetsperspektiv. Du är en självklar ledare med förmåga att entusiasmera medarbetare med ett professionellt. God prioriteringsförmåga kommer för rollen att vara av största vikt.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning sker innan anställningsavtal tecknas.
ÖVRIGT
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att planera den fysiska miljön i kommunen och arbetar med bygglov, planering av framtida bebyggelse, lantmäteri och geografisk information. Vi ansvarar också för att ge tillstånd och bedriva tillsyn i syfte att skydda hälsa och miljö. Vi drivs i vårt arbete av en vilja att bidra till utveckling, såväl våra kollegors som dem vi är till för samhället och medborgarna.
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer alternativt lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MSF-2025-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, MSF Stab Kontakt
TF förvaltningschef
Jimmy Källström 044-13 27 02 Jobbnummer
9472167