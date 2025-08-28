Avdelningschef Läkemedelslager
Västra Götalandsregionen / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-08-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en erfaren chef med kompetens inom läkemedelslager, distribution eller liknande logistikverksamhet? Har du en stark drivkraft i att leda utveckling av ny verksamhet och arbetssätt och vill bidra till samhällsnyttan? Välkommen!
Om arbetet
Som avdelningschef kommer du ha stort fokus på att arbeta med uppbyggnad av lagerverksamhet för läkemedel, driva utveckling av flöden, processer och arbetssätt.
I tjänsten har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Du kommer också föra dialog och samverka med sjukhusapoteket VGR som är en av våra viktiga samarbetspartners. I din roll blir du en brygga mellan sjukvårdsapoteken, regionens sjukhus och Försörjningsförvaltningen.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
Ansvara för verksamhetens uppbyggnad och leverans
Utveckla lagerprocesser och arbetssätt som bidrar till effektivitet och kvalitet och följer regelverken inom läkemedelsområdet
Ansvara för avdelningens ekonomi, årlig verksamhetsplan och uppföljning
Personalansvar
Ansvara för kompetensförsörjningen inom avdelningen samt områdets gemensamma arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens
Ansvara för hälso- och arbetsmiljöfrågorna inom avdelningen
Du kommer att starta upp och bemanna verksamheten. I din chefsroll kommer du att vara första linjens chef för samtliga medarbetare. Som stöd kommer du att ha en teamledare som leder det dagliga arbetet. Ditt uppdrag blir både operativt och även till stor del strategiskt då du driver utvecklingen av verksamheten och ingår i områdesledningsgruppen för Lager och Distribution samt ledningsgruppen för sjukvårdsapoteket. Du rapporterar till områdeschefen och till ditt stöd i arbetet finns chef, avdelningschefskollegor, teamledare och förvaltningens stab där bl a HR, ekonomi och utveckling ingår.
Din placering är i Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
Område Lager och Distribution, med i dagsläget 180 medarbetare, ansvarar för att säkerställa en robust och sammanhållen lagerhållning samt distribution av förbrukningsmaterial och läkemedel som en del av förvaltningens uppdrag för VGR och dess invånare. Området har även ett helhetsansvar för förvaltningens externa transporter. Vi arbetar för att utveckla ett processorienterat arbetssätt för att försörja våra partners på bästa sätt genom hela produktionen och slutligen genom hela försörjningskedjan.
Vår samverkanspartner Sjukvårdsapoteket i Västra Götalandsregionen är en regional, förvaltningsövergripande verksamhet och regionens lagstadgade sjukhusapotek. Sjukvårdsapoteket ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar.
Inom avdelning Läkemedel blir det 25-30 medarbetare som arbetar i roller som teamledare, farmaceuter och lagerarbetare. Tillsammans kommer ni driva lager och distribution av läkemedel till regionens sjukhus. Merparten av medarbetarna kommer arbeta med lagerverksamhet, men även med kundtjänst, sortimentsansvar och läkemedelsfrågor. Verksamheten kommer bedrivas med beredskap 24/7. Avdelningen kommer verka i tätt samarbete med avdelningarna för Lager, Materialadministration och Transporter samt givetvis sjukvårdsapoteket.
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete som chef inom lager eller logistikbranschen i en större organisation. Du har erfarenhet av att leda verksamhet, ekonomi och personal.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du ha mycket goda kunskaper/erfarenheter av lager och distributionsflöden och utveckling av arbetssätt. Det är en stor fördel om du har kompetens inom läkemedelshantering samt erfarenhet av att starta upp ny verksamhet.
Du har högskoleutbildning inom logistik/teknik/produktion/farmaci eller liknande inriktning.
Du är van vid att föra strategiska dialoger och balansera olika intressen och perspektiv. Som driven utvecklingsledare är du öppen och tydlig och trivs med att ha mycket kontakter. Du har ett tryggt och närvarande ledarskap, arbetar för att skapa förtroendefulla relationer och har en stark drivkraft i att få framåtdrift i arbetet.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara några frågor där du får beskriva dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från fyra chefskriterier; värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap.Övrig information
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan, senast 15 september!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Lager och distribution Kontakt
Christopher Eriksson, områdeschef 0700-825245 Jobbnummer
9479592