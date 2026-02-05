Avdelningschef för Demokrati- och medborgarservice
Vill du leda ett område som är centralt för demokratin och samtidigt skapa bästa möjliga service för invånarna? Sjöbo kommun befinner sig i en positiv utveckling och söker nu en avdelningschef för Demokrati- och medborgarservice - en roll där du får kombinera strategiskt ledarskap med operativ närvaro och direkt samhällsnytta.
Här möts du av en prestigelös organisation med korta beslutsvägar, nära samarbete och en kultur där vi stöttar varandra för att lyckas. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad varje dag.
Som avdelningschef för Demokrati- och medborgarservice leder du en verksamhet som omfattar politiskt beslutsstöd, ärendehantering, diarieföring, kontaktcenter samt kommunens arbete med demokrati, service och delaktighet. Avdelningen omfattar även kommunens säkerhetsorganisation, vilket innebär ansvar för att samordna kommunens arbete med trygghet, säkerhet och riskhantering.
Du är en nyckelperson i både kommunens operativa vardag och vår långsiktiga utveckling. Rollen innebär ett tätt samarbete med kommunledning, förtroendevalda och kollegor från hela organisationen för att skapa effektiva processer, hög kvalitet och en service som invånarna verkligen känner skillnad av. Rollen innebär också att du ingår i både Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp och koncernledningen, där du bidrar till den övergripande styrningen och utvecklingen av kommunen.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att leda och utveckla avdelningens verksamhet, personal och budget. Du säkerställer trygga, rättssäkra och effektiva processer för ärendehantering, diarieföring och politiskt beslutsstöd, och du arbetar aktivt för att skapa struktur, kvalitet och hög tillgänglighet inom kontaktcenter och medborgarservice.
En viktig del av uppdraget är också att bidra i förvaltningens koncernledningen och medverka i tvärgående samarbete inom kommunen.
Utöver detta driver du utvecklingen av digitalisering, nya arbetssätt och andra förbättringsprojekt. Du stärker invånardialog, delaktighet och demokratifrämjande arbete samt utvecklar samarbetet både mellan kommunens olika verksamheter och mellan tjänstemannaorganisationen och de förtroendevalda politikerna. Du har även en central roll i att främja en kultur som präglas av gott bemötande, öppenhet och hög professionalism.
Vi söker dig som
Krav för rollen:
• Flerårig erfarenhet av att leda verksamhet och personal
• Erfarenhet från offentlig verksamhet eller annan politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av kommunal styrning, beslutsvägar och ärendehantering
• Erfarenhet av utvecklingsarbete inom exempelvis arbetssätt, service, kvalitet eller digitalisering
• Akademisk examen inom relevant område eller motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
Meriterande:
• Kunskap inom nämndadministration eller politiskt beslutsstöd
• Erfarenhet från ledningsgruppsarbete eller större organisationer
• Erfarenhet från kontaktcenter eller medborgarservice
• Erfarenhet av digitalisering eller systeminföranden
Dina personliga egenskaper:
Du är en kommunikativ och trygg ledare som tar initiativ, driver frågor framåt och skapar handlingskraft i organisationen och bygger goda relationer. Du arbetar självständigt och med hög initiativförmåga i att identifiera, prioritera och driva projekt från idé till genomförande. Du är strukturerad, lyhörd och balanserar helhetsperspektiv med förmåga att se detaljer. Du driver utveckling framåt, samtidigt som du skapar stabilitet i vardagen.
I den här rekryteringen samarbetar Sjöbo kommun med Montico som sköter rekryteringsprocessen.
I rekryteringen kommer personlighets- och logiktester att användas och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Ersättning
