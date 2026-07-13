Avdelningschef Drift och NOC
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2026-07-13
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Är du vår nya avdelningschef för Drift och NOC? Vill du leda teamet bakom den infrastruktur som håller människor, företag och samhällsviktiga verksamheter uppkopplade? Nu söker vi en engagerad och utvecklingsorienterad avdelningschef för NOC & Drift som vill ta ansvar för övervakning, drift och utveckling av vår nätverksinfrastruktur.
Som Avdelningschef för Drift och NOC leder du avdelningen, om ca 13-15 medarbetare, som ansvarar för övervakning, felhantering, drift och underhåll av vårt stadsnät (fiber) och de tjänster som levereras över det. Du har även ansvar för drift av andra nätverk, flera datacenter samt ansvar för en nyetablerad SOC (Security Operation Center). Med övergripande ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och utveckling skapar du förutsättningar för ett kompetent team av tekniker att lyckas tillsammans. Här får du leda en verksamhet som säkerställer stabila och säkra kommunikationstjänster för tusentals kunder – varje dag, dygnet runt. Du är en del av ledningsgruppen inom enheten Nätdrift och övervakning samt en del av styrgruppen för bransch Bredband. Med varierande och givande arbetsuppgifter kommer du att:
Bidra till framtidens digitala infrastruktur.
Leda och utveckla avdelningen med ansvar för medarbetare, verksamhet, ekonomi och resultat.
Säkerställa stabil och säker drift av nät- och kommunikationsinfrastrukturen.
Ansvara för budget, uppföljning och långsiktig planering.
Driva verksamhetsutveckling, processförbättringar och IT-förvaltning.
Vara systemägare för driftrelaterade applikationer och ansvara för datalagring enligt regelverk.
Fungera som tekniskt gränssnitt mot kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Säkerställa kvalitet i dokumentation, informationsflöde och målstyrning.
Är du den vi söker?Vi söker en ledare som får saker att hända – genom människor. Du är engagerad, närvarande och skapar energi och riktning. Med trygghet i ditt ledarskap tar du beslut när det behövs, och står stadigt i förändring. Du är initiativtagande, ser vad som behöver göras och driver utveckling samtidigt som du har en metodisk och strukturerad sida som skapar tydlighet, stabilitet och långsiktiga resultat i en verksamhet där tillgänglighet och kvalitet är avgörande. Du trivs bäst när du får kombinera människor, ansvar och utveckling – och när ditt ledarskap gör verklig skillnad i både teamet och verksamheten.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Erfarenhet av IT-drift, nätverk och datakommunikation, gärna i en ledande roll
Erfarenhet av att arbeta i verksamhet med höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet
Har erfarenhet från bredbands-, stadsnäts- eller telekombranschen, eller närliggande verksamhet
Erfarenhet av IT-förvaltning och ett strukturerat, processorienterat arbetssätt
Goda kunskaper i svenska språket såväl skriftligt som muntligt
B-körkort
Ledarskapsutbildning och/eller utbildning inom nätverksinfrastruktur är meriterande.
Vill du veta mer?Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Christian Järnvall, 013-20 90 99. Facklig information lämnas av Teresia Göransson, Akademikerföreningen, 013-20 93 44 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Filippa Dahlgren, HR-partner, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess - skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 23 augusti. Svarstiden kan komma att vara något längre under sommaren på grund av semesterperioden. Tack för din förståelse!
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Vårt ansvar är en vardag som fungerar. Att vatten, el och värme når fram, att avfall tas om hand och att stad och landsbygd hålls uppkopplade. Varje dag, året runt – även när förutsättningar förändras.
För att leverera gör vi resurser av det förbrukade och utvecklar lösningar som fungerar över tid. Bakom det arbetet finns våra 1 100 medarbetare.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och göra skillnad. Tillsammans bygger vi ett samhälle som håller – för vardagen och morgondagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tekniska verken i Linköping AB (publ)
(org.nr 556004-9727)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska verken Jobbnummer
10001239