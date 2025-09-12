Avdelningschef BB och förlossning
2025-09-12
Vi erbjuder dig en stimulerande tjänst som avdelningschef på Kvinnokliniken med många kontaktytor.
Vi söker en avdelningschef till BB och en avdelningschef till förlossningen. Varje år genomförs cirka 1 500 förlossningar och vi handlägger förlossningar från graviditetsvecka 30. Samverkan med de övriga verksamheterna inom Kvinnokliniken är viktig såsom mödrahälsovården, gynekologi, specialist mödrahälsovård/ultraljudsmottagning, Amanda (enhet för förlossningsrädsla). Under BB finns även en BB-mottagning. Koordinator finns på förlossningen dag och kväll.
Medarbetarna är kompetenta och erfarna och Kvinnokliniken har sedan många år ett processinriktat arbetssätt där du kommer att spela en viktig roll i det fortsatta utvecklingsarbetet. Varje enhet har en vårdutvecklare som avdelningschef har tätt samarbete med. Det finns även en bemanningsassistent för hela kliniken som stöd i ditt chefskap, vid exempelvis schemaläggning och korttidsfrånvaro.
Som avdelningschef ansvarar du för arbetsmiljö och förväntas leda, planera och utveckla verksamheten i nära samarbete med verksamhetschef, avdelningschefskollegor och medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen på kvinnokliniken och är direkt underställd verksamhetschefen. I rollen ingår personalansvar för barnmorskor och undersköterskor som är cirka 45 medarbetare på BB respektive cirka 45 medarbetare på förlossningen.
Vi strävar efter ett tydligt, närvarande och utvecklande chef- och ledarskap i enlighet med Region Kalmar läns chefsriktlinje. Detta innebär att vara ett föredöme som motiverar sin omgivning och skapar delaktighet genom att befinna sig nära verksamheten.
Chefskapet är tidsbegränsat och vi erbjuder tillsvidareanställning i organisationen utifrån din grundprofession. I denna rekrytering tillämpar vi tester i vårt urval såsom problemlösnings- och personlighetstest som mäter arbetsprestation och beteenden i arbetslivet.
Om dig
Vi söker dig som har examen från högskola eller universitet med inriktning mot hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har flera års erfarenhet inom ditt yrke.
Som ledare är du närvarande, rak och tydlig. Du är duktig på att samarbeta och skapa goda relationer och ser till att kompetens, engagemang och delaktighet tas tillvara hos medarbetarna. Vidare är du ansvarsfull och planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt. Som person är du lugn, ödmjuk och lyhörd och tycker om att arbeta med människor. Du kan skapa motivation hos medarbetarna, tar ställning i olika frågor och tydliggör lösningar vid behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Kvinnokliniken har ca 200 medarbetare inom förlossnings- och BB-vård, gynekologi, specialistmödravård och uroterapi. Vi består av tre olika områden: Obstetrik, gynekologi och Mödrahälsovård. Den gynekologiska delen inriktar sig på gynekologiska sjukdomar och behandlingar samt tidiga graviditetskomplikationer upp till och med graviditetsvecka 21.
Gynavdelning 5 har 6 vårdplatser och 4 dagvårdsplatser. På förlossningen/BB vårdas mammor och barn i samband med förlossning samt gravida kvinnor med graviditetskomplikationer from graviditetsvecka 22. Mödrahälsovårdens verksamhet består av graviditetsövervakning, föräldragrupper, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll samt ungdomsverksamhet. Vi finns på barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar och familjecentraler, totalt 14 mottagningar. Utöver detta finns även en specialistmödravård som står för flertalet ultraljudsundersökningar/ ultraljudsscreening under graviditet, samt sköter gravida kvinnor med komplicerande sjukdomstillstånd.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Länssjukhuset i Kalmar
Maria Bäckman Veinfors, Verksamhetschef 010-3581681
