Avdelningschef - Myndighetsavdelningen
2026-03-31
Falkenbergs kommun befinner sig i utveckling, med visionen "Vi växer för en hållbar framtid" där vi kombinerar tillväxt, rättssäker myndighetsutövning och långsiktig hållbarhet. Nu söker vi en erfaren och strategiskt stark avdelningschef som vill ta helhetsansvar för och leda en ny myndighetsavdelning med ansvar inom:
* Bygglov och tillsyn
* Tillståndsprövning (ex serveringstillstånd, gårdsförsäljning)
* Miljö- och hälsoskydd
* Tillsyn och prövning enligt relevant speciallagstiftning
Detta är ett uppdrag för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap, samhällsutveckling och verksamhetsutveckling. Uppdraget är att skapa en serviceorganisation med myndighetsansvar, utifrån tillgänglighet, bemötande, service och rättssäkerhet.
Arbetsuppgifter
I rollen som avdelningschef leder du avdelningen med myndighetsroller som idag finns i tre olika förvaltningar och ska samlas i en gemensam avdelning på kommunstyrelseförvaltningen med start den 1 januari 2027.
Ditt uppdrag är att:
* skapa en sammanhållen och effektiv myndighetsorganisation
* leda och utveckla avdelningen
* säkerställa hög rättssäkerhet och kvalitet i handläggning och tillsyn
* utveckla gemensamma arbetssätt, kultur och styrning
* balansera service, tillgänglighet, tydlig kommunikation med lagkrav
* bidra till kommunens hållbara tillväxt, attraktionskraft samt ett gott företagsklimat
Du leder avdelningen genom två enhetschefer och har fullt ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.
Som medlem i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp bidrar du till hela kommunens strategiska utveckling. Här förväntas du ta ett helhetsperspektiv och aktivt bidra till förvaltningsövergripande frågor.
Vi vill utveckla en modern myndighetsavdelning där:
* rättssäkerhet och effektivitet är självklara
* dialogen med invånare och företag är professionell och lösningsorienterad
* handläggning är transparent, förutsägbar och likvärdig
* digitalisering och verksamhetsutveckling används som strategiska verktygKvalifikationer
Du har gedigen erfarenhet av ledande roller inom exempelvis kommun, länsstyrelse, statlig myndighet eller närliggande sektor.
Vi söker dig som har:
* Kandidatexamen inom juridik, samhällsbyggnad, miljö, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Flerårig erfarenhet av chefsuppdrag
* Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
* God kunskap om relevant lagstiftning såsom plan- och bygglagen, miljöbalken, förvaltningslagen eller annan
* speciallagstiftning inom området
Det är särskilt meriterande om du har:
* Erfarenhet av bygglovsverksamhet, tillstånds- och tillsynsarbete ellermiljö- och hälsoskyddsarbete
* Erfarenhet av att leda organisationsförändring eller sammanslagning av verksamheter
Du är en trygg och tydlig ledare med strategisk höjd och tror på ett utvecklande ledarskap. Du kombinerar struktur och analytisk förmåga med kommunikativ styrka och genomförandekraft.
Du har förmåga att:
* skapar riktning i förändring och samsyn
* utvecklar värdskap, service och tillgänglighet
* bygger förtroende i komplexa sammanhang
* hanterar intresseavvägningar med integritet
* står stabil i myndighetsrollen
* driver utveckling med långsiktighet och mod
Du förstår balansen mellan politisk styrning och professionell självständighet och är en säker företrädare i dialog med såväl förtroendevalda som externa aktörer.
Hos oss får du möjlighet att bygga en ny myndighetsorganisation från grunden, ett strategiskt uppdrag i en växande kommun. Du ansvarar för att utveckla struktur, arbetssätt och kultur samt har en given plats i en ledningsgrupp med höga ambitioner och starkt utvecklingsfokus.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313154 - 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Kommundirektör
Kicki Nordberg 0725- 85 89 80
9830320