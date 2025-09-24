Avdelningschef - Kvalitet och Utveckling
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
2025-09-24
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
eller i hela Sverige
Nu söker vi en avdelningschef till Avdelningen för utveckling och kvalitet som kan ta vårt arbete till nästa nivå. Här får du en roll där du verkligen kan påverka - och bidra till positiv samhällsförändring.
Vad innebär rollen?
Som avdelningschef har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö inom avdelningen. Ditt fokus ligger på att:
Samordna, driva och utveckla kvalitets- och utvecklingsarbetet för hela förvaltningen
Bidra till ökad styrning och stöd för verksamheterna
Koordinera resurser och skapa goda strukturer
Delta i ledningsgruppen och vara en viktig strategisk partner
Samverka med politisk ledning, förvaltningens enheter och övriga delar av kommunkoncernen
Processleda och delta i möten samt omvärldsbevaka ditt område
Vi söker dig som:
Har akademisk examen relevant för jobbet
Har flerårig chefs- och ledarerfarenhet
Har erfarenhet från välfärdsverksamheter och/eller kunskap inom förändringsledning (meriterande)
Tänker strategiskt, men är inte rädd för att hugga in operativt i frågor
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift, god förmåga att kommunicera på engelska
Är trygg, tydlig, lyhörd och bra på att skapa engagemang
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, vara van att kommunicera både muntligt och skriftligt, och ha mycket god datavana. Arbetslivserfarenheter med bakgrund inom kvalitetsarbete och processutveckling är meriterande.
Vad erbjuder vi?
Att arbeta i Välfärdsförvaltningen innebär att få vara en del av något större. Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta både på plats och på distans
Moderna lokaler mitt i Örnsköldsvik med bra kommunikationer
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du kan bidra till samhällsnytta
Kollegor med stor kompetens och ett starkt driv
Ett meningsfullt uppdrag där din insats gör skillnad i människors vardag
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Sista ansökningsdag är 2025-10-22. I denna rekrytering kan personlighetstester och bakgrundskontroll förekomma. I Örnsköldsviks Kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan förekomma. OnePartnerGroup behandlar samtliga ansökningar för denna tjänst lokalt hos OnePartnerGroup och endast de kandidater som går vidare i processen kommer efter dialog att presenteras för vår uppdragsgivare. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mail på grund av GDPR. Efter att du ansökt till tjänsten kommer du få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Malin Vedman, VD OnePartnerGroup på 0660-689 602, malin.vedman@onepartnergroup.se
.
Fackliga företrädareMarielle Sjölund, Vision , 0660-88285Emma Sundelin, Vårdförbundet, 072-2212413Susanne Silverkraft, Akademikerförbundet SSR, 073-0685373 Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Välfärdsförvaltningen - en organisation som gör skillnad varje dag
Hos oss arbetar cirka 2 500 medarbetare med att skapa möjligheter för människor att leva ett meningsfullt liv. Allt vi gör utgår från vår verksamhetsidé:
"Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv".
Vi bygger bäst tillsammans - det är vår gemensamma vision.Avdelningen för utveckling och kvalitet - här sätter vi riktningen framåt
Vi är 16 medarbetare med olika kompetenser som tillsammans stöttar förvaltningen genom både strategiskt och operativt kvalitetsarbete. I teamet finns verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvariga (sjuksköterska och rehabilitering), systemförvaltare och en projektledare.
Vill du veta mer?
Att bo och verka i Örnsköldsvik innebär livskvalitet, närhet till natur, och ett tryggt samhälle att växa i - både privat och professionellt - klicka här för att inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.ornskoldsvik.se/ Arbetsplats
Örnsköldsviks Kommun Kontakt
Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se Jobbnummer
9523811