Avdelningsansvarig Manuell Delikatess
B G Jonsson Foods AB / Butikssäljarjobb / Salem Visa alla butikssäljarjobb i Salem
2026-01-08
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B G Jonsson Foods AB i Salem
Vi söker dig som vill ta ansvar för vår manuella delikatess och vara med och lyfta avdelningen till den nivå den förtjänar. Rollen handlar om mer än produkthantering, det handlar om helhet, struktur och att skapa starka kundupplevelser varje dag.
Om rollen
Som avdelningsansvarig för den manuella delikatessen har du ett tydligt ägarskap för avdelningen. Du driver det dagliga arbetet, säkerställer kvalitet, ordning och service - och är med och utvecklar arbetssätt, sortiment och känslan i disken.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i manuell delikatess och är trygg i yrket
Är van vid ICA:s system och arbetssätt
Trivs med ansvar och gillar att ta initiativ
Är strukturerad, noggrann och trygg i ett högt tempo
Har ett genuint matintresse och känsla för service
Kan ta ansvar för egenproduktion, beställning, svinn och dagligt underhåll
Du behöver inte ha många års erfarenhet, men du ska ha grunderna på plats.
Vi söker dig som kan ta vid direkt i vardagen och utveckla avdelningen vidare, utan att behöva läras upp från grunden.
Här får du möjlighet att göra verklig skillnad.
Avdelningen har stor potential och står inför ett tydligt lyft. Du får frihet att sätta struktur, tydlig standard och din egen prägel på arbetssätt, sortiment och kundupplevelse.
Hos oss får du:
En ansvarstung men utvecklande roll i en central avdelning
Möjlighet att påverka och utveckla delikatessen över tid
En arbetsplats där engagemang, kvalitet och laganda värderas högt
Utrymme att växa i ditt ansvar i takt med avdelningens utveckling
Tjänsten omfattar heltid (38,25 h/vecka) med varierande arbetstider på dagar, kvällar och helger.
Provanställning tillämpas under de första 6 månaderna. Start enligt överenskommelse.
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum om rätt person dyker upp.
Låter det spännande?
Skicka din ansökan till frida.jansson@supermarket.ica.se
så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: frida.jansson@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B G Jonsson Foods AB
(org.nr 556606-0280)
Säby Torg 27 (visa karta
)
144 30 RÖNNINGE Arbetsplats
Ica Supermarket Salem Jobbnummer
9674228