AvAsta söker Stödassistent - Kvillebäcken BmSS

Vill du vara med på vår resa mot ett samhälle där alla har möjligheten att leva ett meningsfullt liv?
Om AvAsta
AvAsta är ett nästan 70 år gammalt familjeföretag som utvecklats med värderingarna: att via kvalitet, kompetens, omtanke, engagemang och glädje höja livskvaliteten för människor som behöver vård och omsorg.
AvAsta är en innovativ välfärdsaktör som drivs av viljan att hitta nya lösningar för att skapa en högre standard för omsorgen, därför är vi dedikerade att skapa en högre livskvalitet för alla som bor på våra boenden. AvAsta erbjuder idag äldreboenden och individanpassade boenden för vuxna med funktionsvariationer.
AvAsta är inne i en expansiv fas och nu söker vi fler medarbetare som vill vara med och förstärka vårt team på AvAsta - Kvillebäcken i Göteborg.
Det här kan vi på AvAsta - Kvillebäcken erbjuda dig:
- Vi på AvAsta prioriterar en hållbar arbetsplats där återhämtning och långsiktighet är i fokus. Som stödassistent på AvAsta arbetar du var tredje helg
- En mängd utbildningar som kan stärka din kompetens och underlätta ditt dagliga arbete
- Ett nära ledarskap med chefer som stöttar och jobbar tillsammans med dig i vardagen
- Karriär- och utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan du få ansvar för specifika uppgifter eller ämnen som du brinner för
- Vi erbjuder pedagogisk måltid
- Friskvårdsbidrag på 3000 kr
- Rabatterat pris på träningskort från Nordic Wellness
- Självklart har vi även kollektivavtal
Verksamhetsbeskrivning - Kvillebäcken
AvAsta - Kvillebäcken har sin verksamhet i det nybyggda området Kvillebäcken på Hisingen. Området ligger nära Göteborgs stadskärna, där det bara tar sex minuter att ta sig från Kvillebäcken till Centralstationen. Verksamheten består av 10 LSS-lägenheter för vuxna personer med autism, annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning med psykiatrisk samsjuklighet, samt människor med primärt andra psykiatriska diagnoser.
Verksamheten leds av en verksamhetschef med understöd av en enhetschef, där vi nu söker en driven och engagerad Stödassistent. Verksamheten har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bolaget har även ramavtal.
Våra kärnvärden är: kvalitet, kompetens, respekt, ansvar, engagemang och glädje. Dessa fungerar som riktlinjer för allt vi gör, för hur vi förhåller oss till varandra, personal och boenden.Dina arbetsuppgifter
Söker du ett jobb som är roligt och stimulerande, och där du kan göra skillnad i personers vardag? Som stödassistent kan du verkligen göra skillnad!
Din uppgift är att ge livskvalitet. Tack vare dig och ditt stöd kan våra hyresgäster leva ett meningsfullt liv. Du ser varje person och tolkar vad de behöver samt förgyller tillvaron för människorna på boendet.
Arbetsuppgifterna består i att stödja den enskilde i sin vardag och fritid samt hjälpa individerna att uppnå sina mål enligt genomförandeplanen. Det ingår att följa med hyresgästerna på olika aktiviteter och möten samt främja ett gott samarbete med kollegor, socialtjänst, god man och andra aktörer i den enskildes liv. Du ansvarar självklart för social dokumentation och andra uppdrag som ingår i tjänsten. Du kommer också att vara kontaktperson för en eller flera hyresgäster. Du stödjer och hjälper hyresgästerna i sitt förändringsarbete.
AvAsta tror på Kompetens, Omtanke, Engagemang, Glädje och Kvalitet. Denna värdegrund ska genomsyra allt vi gör och tillåter oss även att ge våra medarbetare frihet att vara dem de är.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet under rekryteringen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är stödassistent, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog, fritidspedagog, undersköterska med inriktning psykiatri eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren värdesätter.
- Är trygg och stabil och har en förmåga att behålla lugnet i mötet med människor i affekt.
- Vi ser lågaffektivt bemötande som meriterande och tror att du kommer trivs bäst hos oss om du kan hantera plötsliga händelser eftersom hot och våld kan förekomma i varierande grad.
- Du kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift
- Körkort är meriterande
Från Teamet:
För oss är det viktigt att kunna bygga en vi-känsla i teamet. Det är viktigt med kommunikation, tillit, engagemang, respekt och delaktighet. Vi bollar alla typer av frågor och idéer för att utveckla varandra och arbetsplatsen. Tillsammans kan vi bidra till arbetsglädje och en god arbetsmiljö. Det skall vara kul och inspirerande att gå till jobbet! Vi ska växa tillsammans i teamet och arbeta mot vårt gemensamma mål - där hyresgästen alltid står i centrum.
Vårt fokus ska alltid vara att skapa den bästa miljön för hyresgästerna, där delaktighet och medbestämmande för den boende står i fokus.Anställningsvillkor
Eftersom vi värnar om vår personal och hyresgästers säkerhet tillämpar vi slumpvisa drog- och alkoholtester samt uppvisande av belastningsregister. Nyanställningstest kommer att ske innan anställning påbörjas. Vi främjar en rökfri arbetsplats.
För att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du ta med dig ett giltigt svenskt pass eller nationellt ID till intervjun. Detta krävs för att verifiera din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Med hänsyn till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. Vänligen skicka din ansökan genom vårt rekryteringsverktyg, Varbi.
Individuell lönesättning
