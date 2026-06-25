Automationstekniker sökes till Elektrobyrån
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Tibro Visa alla elektronikjobb i Tibro
2026-06-25
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Är du en erfaren automationstekniker som trivs med varierande arbetsuppgifter och tekniska utmaningar? Vill du arbeta i en roll där du får kombinera installation, felsökning och driftsättning med nära kundkontakt och stort eget ansvar? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om rollen
Som automationstekniker på Elektorbyrån blir du en del av ett sammansvetsat automations-team där du arbetar med installation, driftsättning, service och underhåll av automationslösningar för industrin. Rollen är bred och varierad, där du får följa projekten från byggnation av apparatskåp till installation och idrifttagning ute hos kund.
Du arbetar nära både maskintillverkare och slutkunder inom flera olika branscher, vilket innebär att ingen dag är den andra lik. Arbetet innefattar bland annat montering och installation av automationsutrustning, felsökning i styrsystem och processutrustning, service på befintliga maskiner samt dokumentation och egenkontroller. Du kommer även att ha löpande kundkontakt och bidra med teknisk rådgivning i samband med projekt och serviceuppdrag.
Tjänsten innebär i huvudsak arbete i närområdet, men resor förekommer i samband med installationer och driftsättningar hos kunder runt om i Sverige och ibland internationellt. Du får en självständig roll med stort eget ansvar samtidigt som du har nära stöd från kunniga kollegor i teamet.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet från en roll som automationstekniker, industrielektriker eller underhållselektriker inom industrin. Du har vana av att arbeta praktiskt med installation, felsökning och underhåll av maskiner eller automationsutrustning och känner dig trygg med att självständigt ta dig an uppdrag ute hos kund.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god teknisk förståelse, ett lösningsorienterat arbetssätt och förmåga att anpassa dig till olika typer av projekt och kundmiljöer. Du trivs med att kombinera praktiskt arbete med kundkontakt och uppskattar att arbeta i en mindre grupp där samarbete, ansvarstagande och prestigelöshet är viktiga delar av vardagen.
Vi ser att du har B-körkort, goda kunskaper i svenska samt möjlighet att resa i tjänsten när projekten kräver det. Har du erfarenhet av PLC-programmering eller innehar ECY-certifikat är det meriterande, men inget krav.
Skallkrav för tjänsten:
• Flerårig arbetslivserfarenhet som automationstekniker, underhållselektriker, industrielektriker eller motsvarande
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
• Kunskaper inom PLC-programmering
• ECY-certifikat
Om Elektrobyrån
Elektrobyrån grundades i Hjo år 1946 och verkar inom affärsområdena el, automation, säkerhet och kyla. De finns på 9 orter och har över 100 medarbetare. Elektrobyrån agerar och levererar på ett professionellt sätt, den senaste installation är grunden för nästa affär. De har rätt verktyg för det de gör och arbetar enligt branschens ledningssystem. Med en företagskultur med stolta, friska och glada medarbetare strävar Elektrobyrån efter att ha roligt på arbetsplatsen.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För rollen som automationstekniker kommer du inledningsvis vara konsult genom oss på Framtiden för att sedan gå över till Elektrobyrån.Publiceringsdatum2026-06-25Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstider: mån-fre 07:00-16:00
Placeringsort: Tibro Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52801_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
543 22 TIBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9978785