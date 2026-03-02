Automationstekniker
Metallfabriken Ljunghäll AB / Elektrikerjobb / Vimmerby
2026-03-02
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik

Har du ett starkt tekniskt intresse och vill arbeta med avancerad automation i en modern industrimiljö? Är du analytisk, logisk och trivs med problemlösning inom både mekanik och el? Då kan du vara den Automationstekniker som vi söker till Gnutti Carlo Group i Södra Vi.
Om tjänsten...
Som Automationstekniker hos oss blir du en del av vår Underhålls- och Automationsorganisation, där du arbetar med drift, felsökning, service och utveckling av våra automatiserade produktionsanläggningar. Arbetet har en tydlig inriktning mot både mekaniska och elektriska system, och du spelar en viktig roll i att säkerställa hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet i produktionen.
Du arbetar både med akut felsökning och förebyggande underhåll, samt med förbättrings- och utvecklingsprojekt kopplade till automation och produktionsutrustning. Rollen innebär daglig problemlösning och nära samarbete med kollegor från flera olika avdelningar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande 6 månaders visstidsanställning. Det är en heltidstjänst med skiftgång. Placering är på Gnutti Carlo Group (tidigare Ljunghäll AB) i Södra Vi.
Vi söker dig som har...
minst 3-årig teknisk utbildning på gymnasial nivå eller högre, med inriktning mot automation, el, mekanik eller motsvarande
god teknisk förståelse inom både mekanik och el
dokumenterad teknisk allmänkompetens
förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och scheman
god analytisk och logisk problemlösningsförmåga
goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är:
erfarenhet av automation och industriella produktionsanläggningar
kunskaper inom styr- och reglerteknik, PLC eller industriell el
erfarenhet av felsökning och förebyggande underhåll inom tillverkande industri
Som person...
• är du analytisk, nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett logiskt tänkande och trivs med att arbeta metodiskt även vid komplexa problem. Du är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till förbättringsarbete. Ett genuint tekniskt intresse och vilja att utvecklas är avgörande för att lyckas i rollen.
Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Låter detta som något för dig?
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Ansök via länken senast 12/4 2026.
Frågor om tjänsten kan ställas till rekryterande chef Tomas Nilsson, tomas.nilsson@gnutticarlo.com
eller HR-partner Michaela Johansson, michaela.johansson@gnutticarlo.com
Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
Gnutti Carlo Group ägs av italienska Gnutti Carlo SPA och tillsammans bildar vi en global aktör med över 4 000 anställda i Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Österrike, Indien, Kina, USA och Kanada. Det har gjort att vi är världsledande inom utveckling och leverans av kraftiga och högpresterande ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bygg-, jordbruks-, marin-, generator- och transportmotorer.
2026 har Ljunghäll AB och Gnutti Caro Sweden gått ihop och bildat Gnutti Carlo Group Sweden. Vår farik i Södra Vi är ett högautomatiserat gjuteri där vi pressgjuter aluminiumdetaljer till fordonsindustrin och i vår nisch är fabriken vi det ledande företaget i norra Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metallfabriken Ljunghäll AB
(org.nr 556218-2880) Arbetsplats
Gnutti Carlo Group
9772791