Automationssäljare till Pilz
2026-02-04
Har du en teknisk bakgrund och brinner för försäljning och att bygga starka kundrelationer? Pilz söker nu sin nästa automationssäljare, där din huvudsakliga uppgift kommer vara att erbjuda kunder de senaste automation- och säkerhetslösningarna på marknaden. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Inom denna snabbt föränderliga bransch, där teknologin och produkt- och tjänsteutvecklingen ständigt tar steg framåt, erbjuder Pilz sina kunder högkvalitativa automatiserade säkerhetslösningar. I rollen som automationssäljare, med ansvar för både hårdvara, mjukvara och tjänster, är din huvuduppgift att självständigt identifiera affärsmöjligheter genom att engagera både befintliga och potentiella kunder.
Genom proaktiv försäljning kommer du att bearbeta målgrupper som inkluderar maskinbyggare, systemintegratörer och slutanvändare inom tillverkningsindustrin. Du kommer att interagera med en bred målgrupp av yrkesroller, från tekniker, underhållschefer och produktionschefer till ingenjörer, programmerare, konstruktörer och HSE-managers. Ditt arbete kommer att ske i nära samarbete med applikationsavdelningen, säkerhetskonsulter, teknisk support och en välorganiserad intern logistikavdelning.
Du kommer att vara en viktig del av säljteamet och arbeta mot kunder inom Pilz västra distrikt, som sträcker sig från Malmö i söder till Karlstad i norr, med utgångspunkt från Kungsbacka.
Du erbjuds:
• Tjänstebil och goda arbetsvillkor
• Ett självständigt arbete där du själv får planera dina dagar
• Ett spännande jobb i ett internationellt företag med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling
• Möjligheten att arbeta med framtidens teknik, bidra till utvecklingen inom AI och automation samt vara en del av en snabbväxande och innovativ bransch
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av teknisk försäljning
• Har erfarenhet från el-, automation- eller mekatronik
• Trivs i en resande tjänst
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Innehar B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driven
• Målmedveten
• Kommunikativ
• Relationsskapande
INFORMATION OM FÖRETAGET
"Pilz Skandinavien är ett dotterbolag till Pilz GmbH & Co. med cirka 2 600 anställda och är en global leverantör av produkter, system och tjänster för säker automation. Som världsledande inom automationsteknik har vi ett globalt ansvar för säkerheten för människor, maskiner och miljön. Vi arbetar passionerat med innovativ teknik och innovativa lösningar för att göra världen lite säkrare varje dag. Pilz upplever en positiv utveckling och hoppas att i framtiden stärka vår position ytterligare i hela Skandinavien."
