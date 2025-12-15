Automationsingenjör till Lomma
2025-12-15
Vill du vara med och forma framtidens industriella automationslösningar? Nu söker Etteplan automationsingenjörer till vårt team inom automation - ett team som tidigare var en del av Eltech Automation och som idag är en viktig del av Etteplan.
Vi är ett teknikdrivet företag med starkt fokus på innovation, samarbete och hållbar utveckling. Genom att kombinera spetskompetens inom automation, robotik och IIoT med en varm och inkluderande kultur, skapar vi lösningar som gör skillnad - för våra kunder, samhället och miljön.
Din roll
Som automationsingenjör får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar med allt från utveckling av robotceller och testriggar till automatisering av produktionslinjer och integration av vision system och motion system.
Projekten genomförs främst inhouse med vårt team och du samarbetar nära med kollegor inom el- och mekanikkonstruktion. Vissa delar av projekten sker ute hos kund och då har du ett tydligt ansvar för automationsdelen och samarbetar i tvärfunktionella konstellationer. Rollen är bred, du får möjlighet att arbeta med PLC-, HMI- och SCADA-programmering, robotintegration och avancerade styrsystem vilket gör att det finns stora möjligheter för utveckling.Publiceringsdatum2025-12-15Profil
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas. Du är en person som tycker om att ta dig an nya utmaningar, tar eget ansvar, driver srbatet framåt. och är van att arbeta mot uppsatta mål. Du är genuint intresserad av teknik och håller dig uppdaterad om trender. Du är innovativ och gillar att samarbeta med andra.
För att lyckas i rollen behöver du:
- Högskoleingenjörsexamen inom automation, mekatronik eller annat relevant område
- 2-3 års erfarenhet av PLC-programmering; Siemens, Beckhoff och/eller Rockwell
- Tidigare erfarenhet av att programmera robotar, vision system, motion system och HMI
- Kunna uttrycka dig obegränsat på både svenska och engelska
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig chef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Julledigheten är här och vi har flera spännande annonser ute under den här perioden. Detta innebär att vi tar emot fler ansökningar än vanligt. Då urval kommer att ske under de första veckorna i januari kan det ta lite längre tid för oss att återkoppla om din status i rekryteringsprocessen. Vi uppskattar ditt tålamod och önskar dig en God Jul och en God fortsättning!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
