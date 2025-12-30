Automationsingenjör / Systemintegratör mot OT
2025-12-30
Är du en fena på olika programmeringsspråk/programmeringsmetodiker och motiveras av att arbeta och utvecklas i en koncern där människor och tekniken står i fokus? Då är vi rätt för varandra.
Nu söker Prenad, som är i en expansiv och spännande fas, en erfaren och duktig systemutvecklare mot OT till Industriell Automation i Landskrona. Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Som systemutvecklare hos får du möjligheten att utveckla din kunskap inom industriella system och programmering. Tillsammans med projektägare/beställare, operatörer/användare, systemadministratörer och andra utvecklare och programmerare hos oss deltar du i systemutvecklingsuppdrag för våra kunder.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom området och som med ditt driv och engagemang kan göra skillnad i vår grupp och bidra till vår utveckling
Programmering Systemering Systemarkitektur, databas-design, -programmering och -administration systemintegration, processanalys offertarbete, m.m.
Du kommer till en väl fungerande verksamhet, där du får möjlighet att utveckla och hålla ihop projekt inom systemutvecklingen/programmeringen på våra olika avdelningar. Du kommer också medverka till att skapa mervärde och gynnsamma affärer och projekt.
Placeringsort för tjänsten är Landskrona.
Vem är du?
Vi söker dig som är har ett stort teknikintresse och är en duktig och erfaren programmerare som tidigare arbetat med SCADA/MES, .NET, Relationsdatabaser, SQL, SQL Server, Windows Server. Strukturerad, funktionell, och objektorienterad programmerings metodiker, programmeringsspråk: C#, VB, T-SQL. Vi ser även gärna att du har branscherfarenhet från olika industrier, t.ex. process-, tillverkning-, food and beverage-, medicin- och fordonsindustrin. Goda kunskaper i svenska och engelska språket i både tal och språk samt B-körkort är ett krav.
Meriterande är om du har kännedom om flera olika programmeringsspråk, programmeringsmetodiker, och programmeringsmiljöer eller kunskap i Citect, System Platform, Historian, inTouch, WebPort, Zenon, Cactus, Microsoft Dynamics 365(Axapta), QlikView, Dream Report, virtualisering, Visionsystem, PLC-programmering, idrifttagning och felsökning av komplexa system, förståelse av elkonstruktion och dess koppling till styrsystem.
Tjänsten är en nyckelroll hos oss och vi sätter därför stort värde på personliga egenskaper så som nyfiken, analyserande, kommunikativ och ansvarsfull.
Prenad eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning.
Prenad är en del av Bravida som är störst i Norden inom service och installation av de funktioner som ger fastigheter liv. Våra huvudsakliga teknikområden är el, vs, ventilation, säkerhet, sprinkler, kyla och kraft. Som medarbetare hos oss får du många fördelar. Läs gärna mer här:
Om Bravida: www.bravida.se
Om Prenad: www.prenad.se
Vårt erbjudande till dig: www.bravida.se/att-jobba-pa-bravida/
Intresserad?
Sista ansökningsdatum för denna tjänst är den 2026-01-31
Passar du in på profilen? Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vill du veta hur våra medarbetares vardag ser ut? Följ oss på Facebook och LinkedIn. Där kan du också se nyheter inom Bravida och lediga tjänster.
Kontaktperson: Mikael Persson
Filialchef Automation 0418-437505
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter.
Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.Bravida.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
