Automationsingenjör Scada - Aveva System Platform
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-02-03Beskrivning av jobbet
Hos oss händer det mycket spännande just nu! Vi är specialister inom el, automation, programmering och digitalisering, och arbetar med både stora och små projekt för kunder inom såväl offentlig som privat sektor.
Vi gör nu en tydlig satsning på att utöka vår verksamhet i Mälardalen, och har redan vunnit flera stora projekt som är i uppstartsfas - det är med andra ord ett perfekt läge att kliva in!
I takt med att vi vunnit flera nya uppdrag har vår roll som integratör och rådgivare inom Aveva stärkts på marknaden. Därför söker vi nu fler kollegor som vill vara med och bygga framtidens lösningar tillsammans med oss.
Rollen är mångsidig och formas utifrån din kompetens, kundens behov och dina egna ambitioner. Du får möjlighet att påverka och skräddarsy din roll - men i stort innebär den att:
Samordna och leda arbetet i större projekt med Avevas projekteringsverktyg
Arbeta med kataloger, specifikationer, programmering i PML och C#
Hantera databaser och datamodeller
Strukturera och automatisera ritningsproduktion
Bidra till intern utveckling och effektiva arbetsprocesser
Du blir en del av ett engagerat team med ca 20 kollegor som gärna hittar på roliga saker tillsammans. Vi arbetar från idéstadiet till färdig anläggning och är stolta över vår starka kultur där både teknisk utveckling och trivsel står i fokus.
Hos AFRY får du möjlighet att växa - både i din roll och inom organisationen. Vi satsar på framtidens lösningar inom automation och digitalisering, och vi hoppas att du vill vara med!Kvalifikationer
För att lyckas i rollen så tror vi att du är en självgående person med god vana att arbeta och prestera i projektbaserade team. På AFRY värdesätter vi ett gott affärsmässigt förhållningssätt då våra kontaktytor bygger på samarbete och goda relationer. Då vi ställs inför komplexa tekniska problem så tror vi att du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, utöver det så känner du igen dig i kravprofilen nedan:
• Erfarenhet av AVEVA System Platform (tidigare Wonderware)
• Erfarenhet av IoT och OT
• Relevant ingenjörsutbildning inom Data, IT, Systemvetenskap eller likvärdigt
• B-körkort då det kan förekomma resor i tjänsten.
• Kan kommunicera mycket väl på både svenska och engelska.
Meriterande är om du har certifiering i någon CTP AVEVA-plattform.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-02-28. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson för frågor:
Nico Hengst, Rekryteringsansvarig Nico.hengst@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
