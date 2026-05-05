Automationsingenjör inom produktion
2026-05-05
Vi söker nu en Automationsingenjör för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom tillverkningsindustrin. Uppdraget passar dig som vill arbeta nära produktionen med fokus på automation, effektivisering och kontinuerlig förbättring av processer.
Om uppdraget
I rollen som Automationsingenjör kommer du att arbeta med både support och utveckling av produktionsprocesser med särskilt fokus på automation. Du blir en viktig del i arbetet med att förbättra produktionsflöden, implementera nya lösningar och säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad produktion.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att
Driva förbättringsarbete och implementera automationslösningar i produktionen
Optimera produktionsflöden med fokus på effektivitet, kvalitet och ergonomi
Implementera produktförändringar samt ta fram arbetsinstruktioner
Specificera verktyg och fixturer samt driftsätta ny utrustning
Underhålla och vidareutveckla automatiserade system
Utbilda och stötta personal i produktionsprocesser
Programmera robotar och PLC
Din Profil
Relevant akademisk utbildning inom produktionsteknik, alternativt motsvarande erfarenhet
3 års erfarenhet från producerande industri med god förståelse för produktionsprocesser
Erfarenhet av automation, inklusive programmering av robotar och PLC
Praktisk erfarenhet av Siemens styrsystem (TIA Portal)
Erfarenhet av robotprogrammering, t.ex. ABB RobotStudio och/eller Fanuc
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Kunskap inom kompositteknik
Erfarenhet av andra robot- eller automationsplattformar
Övrig information:
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats
Säkerhetsprövning: Krävs
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Automationsingenjör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9893541