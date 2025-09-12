Automationsingenjör (Inhouse)
Hello Opportunity!Vi söker nu en Automationsingenjör till vår avdelning för Processautomation på Prevas. Du kommer att arbeta med spännande projekt för våra kunder i varierande branscher, både i vår egen inhouse-miljö och ibland ute hos kund.
Hos oss blir du en del av ett starkt team som består av automationsingenjörer, elkonstruktörer och projektledare. Gruppen arbetar nära varandra med fokus på teknik och innovation, där du får möjlighet att följa projekten från idé till leverans. Våra projekt innebär ofta att vi utvecklar nya automationslösningar eller förbättrar befintliga system för att optimera processer och skapa mervärde för våra kunder.
Hello You!Vad du har med dig:
Erfarenhet: Några års erfarenhet som Automationsingenjör eller arbete inom Processautomation.
Teknisk kompetens: Vana vid PLC-programmering, HMI och SCADA-system. Kunskaper i Siemens TIA Portal, WinCC, ABB eller andra relevanta verktyg är ett stort plus!
Branscherfarenhet: Erfarenhet från processindustrin eller liknande områden är meriterande.
Språk: Flytande svenska i både tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Utbildning: En relevant teknisk utbildning på högskole- eller YH-nivå inom automation, elektroteknik eller motsvarande.
Körkort: B-körkort är ett krav då resor till kund kan förekomma.
Du är en person som gillar att lösa tekniska utmaningar och som trivs i en miljö där samarbete och kunskapsdelning är i fokus.
Hello Team Player! För oss är gemenskap och delaktighet viktigt där alla bidrar med sin kunskap i en lärande miljö. Trivs du att arbeta i en familjär atmosfär där vägen från idé till handling är kort och möjligheten att göra skillnad stor så är Prevas något för dig. Vi erbjuder spännande uppdrag, trevliga kollegor, en inspirerande arbetsmiljö och individuella utvecklingsplaner. Vi strävar alltid efter att finna rätt upplägg som passar just dig för att få ihop livspusslet.
Även om du inte känner dig helt speglad i varje jobbkrav som listas i annonsen uppmuntrar vi dig ändå att kontakta oss och ansöka! Forskning har visat att kvinnor och underrepresenterade grupper ofta bara ansöker när de känner sig 100% kvalificerade. Vi är engagerade i att skapa ett rättvist, inkluderande företag med mångfald och vi uppmuntrar starkt sökande av alla kön, åldrar, etniciteter, kulturer, förmågor, sexuell läggning och livserfarenhet att ansöka.
Hello Next Step! Du är varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Ali Akbar, ali.akbar@prevas.se
, om du vill veta mer om tjänsterna eller helt enkelt bara vill ha en öppen dialog kring en gemensam framtid.
Hur mycket vi än gillar våra jobb så värdesätter vi också vår frihet. När många av oss nu förbereder oss för sommarledighet, vill vi meddela att återkoppling kan komma att dröja till augusti. Vi hoppas att även du får en välförtjänt semester och kan njuta av lite avkoppling!
Prevas värdegrund Gemensamma kärnvärden är nyckeln till vår framgång. De banar vägen för bättre kommunikation och samarbete, minskar behovet av detaljerade regler och förordningar och gör vår organisation mer agil och dynamisk. Att dela värderingar ger större frihet att agera utan detaljerade regler. Att dela gemensamma värderingar betyder inte att vi alla är lika. Vi älskar skillnader och främjar mångfald. Vi tror att unika individer är viktiga för att skapa starka och framgångsrika team. Våra värderingar styr vårt dagliga beteende gentemot både kunder och medarbetare. När vi respekterar våra värderingar och uppträder i enlighet med dem, ger vi uttryck för vår företagskultur. På Prevas sammanfattar vi våra värden i akronymen BOAT - Business driven, Open-minded, Active och Team player. Ersättning
