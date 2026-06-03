Automationsingenjör
Helios Innovations AB / Maskiningenjörsjobb / Halmstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Halmstad
2026-06-03
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Helios Innovations är ett tillväxtbolag som producerar modulära reningsanläggningar för industriellt processvatten. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu ytterligare en automationsingenjör som vill vara med och vidareutveckla våra automationslösningar och produkter.
Om rollen
Som Automationsingenjör hos Helios Innovations utvecklar du styr- och automationslösningar som gör våra anläggningar effektiva och driftsäkra. Du arbetar nära kollegor inom produkt, projekt och drift och har en central roll i att omsätta nya idéer och behov till robusta automationslösningar.
Du kommer in i ett spännande skede där våra produkter vidareutvecklas för ökad standardisering, skalbarhet och effektivitet. Du blir en del av vår fortsatta produktutvecklingsresa där nya idéer, funktioner och förbättringar löpande omsätts till färdiga lösningar.
Vi söker dig som har ett starkt intresse för automation och programmering, och som trivs med att omsätta idéer till robusta och driftsäkra lösningar. Du har förmåga att förstå tekniska processer och ser värdet i att utveckla lösningar som är enkla att underhålla, vidareutveckla och använda över tid.
Varför Helios? Helios är ett produktbolag med höga ambitioner och stark tillväxt. Vi utvecklar våra egna lösningar, vilket innebär att du får arbeta långsiktigt med att förbättra och vidareutveckla produkten snarare än att leverera enskilda kundprojekt.
Hos oss är vägen från idé till färdig funktion kort. Eftersom vi utvecklar och äger våra egna produkter och lösningar kan vi själva prioritera vilka funktioner och förbättringar som skapar störst värde för våra kunder. Idag är vi omkring 20 medarbetare och planerar att fortsätta växa kraftigt de kommande åren. Du blir en del av ett engagerat team där beslutsvägarna är korta och där nya idéer snabbt kan omsättas till verklighet och göra skillnad för både produkten och våra kunder.
Hos Helios utvecklar vi teknik som gör verklig skillnad. Genom att hjälpa industrin att återvinna resurser, minska avfall och reducera utsläpp bidrar våra lösningar till en mer hållbar och cirkulär industri, samtidigt som de skapar tydliga ekonomiska värden för våra kunder.
Arbetsuppgifter i korthet:
Programmera, utveckla och underhålla PLC- och HMI-lösningar i Siemens TIA Portal och Beckhoff TwinCAT.
Utveckla ny funktionalitet och omsätta produktidéer till robusta, testade och verifierade automationslösningar.
Konfigurera och integrera fältutrustning, sensorer och IO-Link-enheter i våra styrsystem.
Delta i testning, verifiering och driftsättning av nya funktioner och anläggningar.
Samarbeta nära kollegor inom produkt, projekt och drift för att utveckla och förbättra våra lösningar.
Bidra till standardisering och vidareutveckling av våra automationsplattformar samt dokumentera tekniska lösningar på ett strukturerat sätt.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Erfarenhet av att utveckla, testa och underhålla automationslösningar med fokus på kvalitet, struktur och långsiktig förvaltning.
Några års erfarenhet av PLC-programmering och utveckling av automationslösningar inom industriell verksamhet.
Goda kunskaper i Siemens TIA Portal, Beckhoff TwinCAT eller motsvarande automationsplattform.
Förmåga att förstå tekniska processer och omsätta krav och idéer till robusta och driftsäkra lösningar.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten vid behov.
Meriterande
Erfarenhet av vattenrening, processindustri eller annan verksamhet med styrning av tekniska processer.
Erfarenhet av standardisering och vidareutveckling av produktbaserade automationslösningar.
Erfarenhet av styr- och reglerteknik
Erfarenhet av både Siemens TIA Portal och Beckhoff TwinCAT.
Erfarenhet av industriella kommunikationsprotokoll och integration av fältutrustning, exempelvis IO-Link, EtherCAT eller Profinet.
Din profil Vi tror att du:
Trivs med att ta ansvar och driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt.
Har ett genuint intresse för automation och programmering, och motiveras av att utveckla robusta lösningar som används och förbättras över tid.
Ser värdet i kvalitet, struktur och långsiktighet när du utvecklar tekniska lösningar.
Trivs i en verksamhet under utveckling där du får möjlighet att påverka och förbättra både produkter och arbetssätt.
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Halmstad och möjlighet till visst hybridarbete. Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elvin Berndtsson på telefon 076-322 44 40.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7824030-2032703". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helios Innovations AB
(org.nr 559214-4991), https://career.heliosinnovations.se
Karlsrovägen 74 (visa karta
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302 41 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helios Innovations Jobbnummer
9943968