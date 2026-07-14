Automation Specialist
Ikea Industry Hultsfred AB / Maskiningenjörsjobb / Hultsfred Visa alla maskiningenjörsjobb i Hultsfred
2026-07-14
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, Vimmerby
eller i hela Sverige
IKEA Industry, en del av Inter IKEA Group, är en av världens största tillverkare av trämöbler och en integrerad del av IKEA:s värdekedja. IKEA Industry har 36 produktionsenheter i 7 länder med cirka 15 000 medarbetare. Varje år producerar IKEA Industry miljontals möbler till IKEA kunder. IKEA Industry Hultsfred AB är en del av IKEA Industry och producerar stora volymer spånskivor och möbler åt IKEA.
Vi erbjuder dig en betydelsefull roll i en växande och dynamisk organisation. En varm och välkomnande arbetsplats där du blir en del av en positiv och stöttande gemenskap.
På IKEA Industry Hultsfred pågår en av de största investeringarna i företagets historia. En helt ny generation av den världsberömda garderobsserien PAX lanseras inom kort vilket innebär en omfattande förändringsresa, för alla delar av verksamheten och på flera plan.
Har du en passion för att jobba med människor och organisation? Är du en person med högt engagemang och positiv inställning? Får du energi av att jobba tillsammans med kollegor för att hitta bättre lösningar framåt? Vill du bli en ambassadör för våra värderingar på IKEA?
Om svaret är ja, fortsätt läsa, för det kan vara så att vi har en perfekt roll för just dig!
Nu söker vi en automationsspecialist som kommer att stötta organisationen i vår digitaliseringsresa. Här får du chansen att vara med och driva vår utveckling med automation som utgångspunkt, både vad gäller HMI, PLC och robot. I tjänsten som automationsspecialist ingår att stödja och utveckla våra högautomatiserade produktionsprocesser, var av en är vår alldeles nya fabrik där vi producerar den nya PAX-garderoben.
På IKEA jobbar vi tillsammans som ett team med allt från strategiska frågor till support och stöd till våra kollegor när det gäller problemlösning och större förbättringar. Vi vill hela tiden förbättras och är inte rädda att testa nya lösningar. Vi stöttar varandra i att utveckla både oss själva och våra processer. Så ta chansen att bli en av oss!
Tillsammans, Enkelhet och Ansvar är exempel på värderingar hos oss. Det innebär att du är prestigelös, initiativtagande och drivs av att lära dig nya saker. Du ser lösningar där andra ser problem. Du har också förmågan att bygga relationer och kommunicera teknik på ett sätt som alla förstår.Publiceringsdatum2026-07-14Profil
Vi söker dig som brinner för att använda dina automations kunskaper för att driva utvecklingen framåt hos oss.
I denna roll kommer du fokusera på att använda dina kunskaper för att stötta och leda organisationen vad gäller automation i Hultsfred.
Du får gärna ha en högskoleutbildning med automations-inriktning, samt kunskaper i AVEVA System Platform, Siemens och Beckhoff.
Samarbete med kollegor i vår internationella miljö gör att goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.
Studies show that members of underrepresented communities don't apply for jobs unless they're 100% "qualified". If this is part of the reason you hesitate to apply, we like you to reconsider and give it a chance. Maybe your profile fits our needs much better than you think. We look forward to receiving your application.
From: "Why Women Don't Apply for Jobs Unless They're 100% Qualified" by Tara Sophia Mohr, August 2014"
Vi använder oss av alkohol och drogtest vid anställning.
Rekrytering sker löpande.
Vill du veta mer?
IT/OT Manager Susanna Wall 0495-75 60 42
Facklig kontakt Unionen Daniel Björkén 0495-75 61 41 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
(org.nr 556260-4636)
Nytorpsvägen 10 (visa karta
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577 26 HULTSFRED Jobbnummer
10002833