Autismcenter små barn söker psykolog

Region Stockholm

2022-08-01



Autismcenter små barn söker psykologVill du vara med och utveckla verksamheten för barn med autism? Vill du jobba med och utvecklas inom tillämpad beteendeanalys? Vill du arbeta med kompetenta och prestigelösa kollegor som generöst delar med sig av sin kunskap? Då är Autismcenter små barn arbetsplatsen för dig!2022-08-01Autismcenter små barn är en länsövergripande enhet inom Habilitering & Hälsa, en verksamhet inom Region Stockholm med särskild kompetens inom funktionsnedsättning.Vi skapar förutsättningar för barnet att fungera på bästa sätt i sin vardag.Autismcenter små barn riktar sig till barn 0-6 år med diagnos inom autismspektrum. Vi arbetar med kunskapsspridning och metodhandledning till barnens nätverk både i grupp och i individuella insatser. Vi arbetar evidensbaserat och strävar efter att ligga i framkant gällande forskning och utveckling för vår målgrupp.Tillämpad beteendeanalys (TBA) präglar vårt arbetssätt och våra metoder. Du kommer att vara en del av en arbetsplats med hög trivsel och god stämning. Vi är omkring 45 medarbetare på mottagningen idag. Vi finns centralt på Södermalm, nära pendeltåg, bussar och tunnelbana.I ditt arbete som psykolog vid Autismcenter små barn ligger din bedömning av barnets färdigheter och utvecklingsbehov till grund för de insatser som planeras. Du handleder barnets nätverk i färdighetsträning inom valda utvecklingsområden. Du kommer att arbeta självständigt men i nära samverkan med övriga kollegor. Utöver psykologer arbetar logopeder, specialpedagoger, kuratorer, fysioterapeut och arbetsterapeut på enheten. De flesta patientkontakterna sker på Autismcenter små barn, men i ditt arbete ingår även besök i barnets närmiljöer, så som hem och förskola. Du kommer också att delta i utbildningsinsatser för föräldrar/nära anhöriga och pedagoger.Vid Autismcenter små barn finns ett väl utarbetat system för metodstöd och kollegial handledning. Som medarbetare har du således goda möjligheter till yrkesmässig utveckling med fokus på TBA. Vidareutbildningsmöjligheter inom TBA finns. I tjänsten ingår att vid behov göra kognitiva bedömningar.Om dig:Psykolog med erfarenhet av arbete med barn som tillhör målgruppen, gärna från arbete inom habiliteringen. Vi ser gärna att du har grundläggande TBA-kompetens. Det är meriterande med erfarenhet av MI och ACT. Det är meriterande om du har erfarenhet av att göra kognitiva bedömningar av små barn med autism. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att hålla föreläsningar och utbildning för grupper.Du trivs med att arbeta i nära samarbete med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är strukturerad, kan sätta gränser och prioritera samtidigt som du är flexibel. Du är kreativ, har god initiativförmåga och kan hantera ett högt arbetstempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Hos oss får du:Fri hälso- och sjukvårdEtt generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstidFlexibel arbetstid- Extra ersättning vid föräldraledighetAnställningsform:Tillsvidaretjänst. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Kontakta gärna:Kurator Erik Eriksson (tillgänglig v 32) 08-123 354 58Leg psykolog Linda Ramstrand (tillgänglig v 32 och v 33) 08-123 354 63Enhetschef Petra Herre 08-123 354 55Facklig representant:Liisa Holtay, Psykologförbundet 08-123 404 84Om verksamheten:Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm.Läs gärna vår tidning https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/funktion-i-fokus/ eller lyssna på vår podd https://www.habilitering.se/funka-olika/. Du kan även följa oss på https://www.facebook.com/funktionifokus eller läsa mer om oss på https://www.habilitering.se/. Övrig information:Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Varmt välkommen med din ansökan!Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.sll.se/. Att söka jobb i Region StockholmVi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2022-08-21REGION STOCKHOLM6850603