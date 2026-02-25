Auktoriserad Hudterapeut
Vi söker en Auktoriserad Hudterapeut till vårt team på Vivaci Klinik i Solna Centrum https://www.instagram.com/vivaciklinik
På vår klinik erbjuder vi olika tjänster inom Estetik, såsom Estetiska injektioner, laserbehandlingar, hudvård och kroppskonturering.
Vi utföra behandlingar med hjälp av våra avancerade enheter:
HydraFacial, Dermapen, Plasmapen, EMS Imodel och EMS Iface, Exilis Ultra 360, CO2 Laser, Diodlaser, Clarity II, LPG
Vi erbjuder en familjär och stimulerad arbetsmiljö med ett starkt kundfokus. Hos oss kan du utvecklas och växa inom skönhet och hudvård. Vi investerar i våra medarbetare genom utbildning och vidareutbildning och strävar efter att skapa en positiv och stöttande arbetsplats där alla kan trivas.
Som en del av vårt team kommer du att arbeta som hudterapeut , hjälpa våra kunder genom hela behandlingsprocessen - frånkonsultationer till att utforma skräddarsydda behandlingsplaner och uppföljningstider.
Lön: fast lön och provision.
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka ditt CV och personligt brev till hr@vivaci.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: hr@vivaci.se Omfattning
