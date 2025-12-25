Auktoriserad Hudterapeut
2025-12-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi söker nu en driven och utåtriktad hudterapeut för anställning. Vi söker efter dig som känner engagemang och verkligen brinner för att jobba med människor. Du har godkänd CIDESCO/SHR utbildning, erfarenhet är inget krav men meriterande. Tjänsten är en heltid tillsvidareanställning (även deltid möjligt).
Kompetenser
KRAV: Auktoriserad hudterapeut
Arbetslivserfarenhet
Ingen arbetslivserfarenhet krävs

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av kvalificerade hudvårdsbehandlingar, rådgivning samt försäljning av hudvårdsprodukter.
OM OSS
Salong Fame är en väletablerad skönhetssalong i Linköping. Vi erbjuder ansiktsbehandlingar, massage, hårborttagning, nagelvård och fotvård. Vi ger olika typer av behandlingar bland annat kosmetisk tatuering med senaste tekniken samt Cooltech (coolsculpting). Vi erbjuder också håltagning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ansokan@salongfame.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L. R. SalongFame AB
(org.nr 556569-6019)
Storgatan 32 A (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Salong Fame Jobbnummer
9663733