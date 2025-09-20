Auktoriserad Hudterapeut - Vikariat

Glamorous Skin By Jenny AB / Hälsojobb / Hallstahammar
2025-09-20


Glamorous Skin by Jenny i Hallstahammar söker auktoriserad hudterapeut

Vi söker en auktoriserad hudterapeut till ett föräldraledighetsvikariat med stor möjlighet till fortsatt anställning.

Hos oss arbetar du i en professionell miljö med ett brett utbud av behandlingar:
* Ansiktsbehandlingar och kemiska peelingar
* Avancerad apparatur: i-face & i-model (EMS)
* Infuzion System och Microneedling
* Fotvård och massage

Vi söker dig som
* Är auktoriserad hudterapeut (SHR-medlem är meriterande)
* Är serviceinriktad, noggrann och har passion för hudhälsa
* Kan arbeta självständigt och professionellt i mötet med kunden.
* Intresserad utav utveckling och vidareutbildningar inom branschen

Vi erbjuder
* En trivsam arbetsmiljö med hög kvalitet och lojal kundkrets
* Möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter och modern apparatur
* Föräldraledighetsvikariat med chans till fortsatt anställning

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till: [glamorous-skin@hotmail.com]
Märk ansökan: Hudterapeut - vikariat
Urval sker löpande. Vid frågor kontakta Jenny 0704-416808

E-post: glamorous-skin@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hudterapeut".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glamorous Skin By Jenny AB (org.nr 556864-4891), http://www.glamorousskin.se
Vegaplan 1 (visa karta)
734 30  HALLSTAHAMMAR

Kontakt
VD
Jenny Hallberg
glamorous-skin@hotmail.com
0704495595

Jobbnummer
9518712

