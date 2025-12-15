Audionom Vestibularisassistent Yrselcenter yrselklinik
2025-12-15
Yrselcenter är en helprivat yrsel- och balansklinik som utreder och behandlar patienter med yrsel och balansrubbningar. Våra patienter lider av olika fysiska vestibulära störningar och sekundära funktionella störningar. Balanssinnets sjukdomar är mycket vanliga och drabbar årligen 15-20% av den vuxna befolkningen men identifieras inte alltid i allmän sjukvård, de flesta patienter antas därför få fel eller ingen diagnos.
Genom noggrann kartläggning av symtom och neurofysiologiska undersökningar av alla delar av balanssinnet kan de flesta tillstånd som medför symtomet yrsel diagnostiseras och behandling påbörjas inom en 40 min konsultation. Yrselcenter tar emot alla balanspåverkade patienter och fungerar som en yrsel-akutmottagning. Våra patienter har privat vårdförsäkring eller är privatbetalande. Upptagningsområdet är hela Sverige.
På balanslaboratoriet utreds det perifera och centrala vestibulära systemet med VNS videonystagmoskopi, VNG videonystagmografi, positionsprovokationer i gyroskopisk TRV stol, VHIT Videoheadimpulsetest, SVV-SVH/OCR otolittester, VEMP Vestibular evoked potentials, KAL kaloriskt test, BRED Bredbandtypanometri och TON tonaudiogram.
Vi söker en yrselintresserad självgående teknik-orädd audionom som vill arbeta på laboratoriet 2-2,5 dagar per vecka. Utöver neurofysiologiska tester kan även visst mottagningsarbete, patientkontakter och bokning av patienter ingå. Utöver att hantera avancerade dataprogram och hårdvaror krävs hög språklig- och pedagogisk kompetens vid instruerandet av de olika undersökningarna.
Tidigare erfarenhet av att utföra 6 kanals VHIT är meriterande.
Välkommen till en spännande sjukvårds-bransch med komplexa symtom, avancerad undersökningsteknik och mycket tacksamma patienter.www.yrsel.com
/ www.yrselcenter.se
/ www.balanslaboratoriet.se
/ www.vertigocatcher.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: christian.geisler@yrselcenter.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Yrselcenter yrsel & balansklinik Sverige AB
(org.nr 556708-0287)
Sankt Eriksgatan 44 5TR (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9645944