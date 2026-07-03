Audionom till HØR - Ambulerande
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Audionom till HØR – Ambulerande, Norge
Om HØR
HØR är Norges ledande privata kompetenskedja inom hörsel, hörapparater, tinnitus, hyperakusis, misofoni och formstöpta öronproppar. Bolaget grundades 2016 och driver idag sex kliniker runt om i Norge, samt erbjuder videokonsultation och hembesök i hela landet. Verksamheten beskriver sig själva som helhetliga specialister på öronhälsa och hörsel med fokus på individen – utan remiss och utan väntetid, och med anpassningsgaranti på hörapparater. Hos HØR prioriteras tid med patienten högt. Varje besök präglas av grundliga utredningar, individuellt anpassade lösningar och kontinuerlig uppföljning, vilket skapar trygghet hos patienterna och bidrar till hög kundnöjdhet. Nu växer HØR och söker en ambulerande audionom till sina kliniker i Norge!
Om rollen
Vi söker en ambulerande audionom som täcker flera av HØRs kliniker i Norge. Tjänsten är en tillsvidareanställning direkt hos HØR – du är alltså anställd av HØR, inte konsult – och du utgår från en hemort i Norge och reser ut till kliniker vid behov, vanligtvis 2–4 dagar per ort. HØR står för boende och resa på respektive ort du åker till. Här får du möjlighet att arbeta i en modern privat hörselklinik med längre patienttid och större kliniskt ansvar än vad många är vana vid från Sverige.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Hörseltest och hörselutredning
Anpassning och uppföljning av hörapparater
Tinnitusutredningar
Öronrengöring
Formstöpta öronproppar via 3D-skanning
Vi söker dig som
Har en treårig kandidatexamen (bachelor) i audiologi/audionomutbildning
Har svensk legitimation som audionom, norsk legitimation ansöks om inför tillträde, vi guidar dig genom processen.
Minst 2 års klinisk erfarenhet som audionom
Är flexibel och har resvilja, då rollen innebär resor till olika kliniker
Har ett genuint intresse av att flytta till Norge, samt är öppen för att lära dig det norska språket
Erfarenhet av tinnitus-, hyperakusis- eller misofonibehandling samt bred klinisk erfarenhet är meriterande men inget krav.
Varför Norge?
Konkurrenskraftig lön – Som audionom i Norge kan du räkna med en ingångslön som ligger klart över svenska nivåer, samt ett extra reseersättningstillägg per resa.
Större ansvar och frihet – Du arbetar mer självständigt med längre patienttid, till skillnad från den mer assisterade rollen som är vanlig inom regionvården i Sverige.
Trygga anställningsvillkor – Fast anställning direkt hos HØR med tjänstepension, hälsoförsäkring och 25 semesterdagar.
Livskvalitet – Norge erbjuder en unik möjlighet att kombinera karriär med naturnära miljö, friluftsliv och hög livskvalitet.
Norsk legitimation – vi hjälper dig
Handläggningstiden för norsk audiograflegitimation ligger normalt på 6–12 veckor. Vi stämmer av tidplanen med dig utifrån din nuvarande uppsägningstid och guidar dig genom hela ansökningsprocessen.
Omfattning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: Ambulerande, med hemort i Norge – täcker kliniker i Oslo, Trondheim, Sandefjord, Fredrikstad, Bodø och Grimstad
Om rekryteringsprocessen
Denna rekrytering hanteras av Talangbron på uppdrag av HØR. Vi är specialister på rekrytering inom legitimerade yrken i hälso- och sjukvård och arbetar för att skapa långsiktiga matchningar där både kandidat och arbetsgivare trivs och utvecklas. Du ansöker enkelt direkt via denna annons – ansökningar bearbetas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/
Roslagsgatan 35 (visa karta
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405 30 GÖTEBORG Jobbnummer
9992408