Återbruksansvarig
Lybab AB / Chefsjobb / Lidingö Visa alla chefsjobb i Lidingö
2025-12-22
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lybab AB i Lidingö
, Stockholm
, Upplands Väsby
, Österåker
eller i hela Sverige
Vill du leda framtidens mötesplats för hållbarhet och kreativitet?
Är du en inspirerande ledare som brinner för cirkulär ekonomi? Har du förmågan att bygga broar mellan människor, lokala organisationer och hållbara idéer?
Vi söker nu en Platsansvarig som vill driva och utveckla vår återbruksverksamhet till en central knutpunkt i stadsdelen.
Om rollen
Som Platsansvarig är du hjärtat i vår verksamhet. Du är anläggningens ansikte utåt och ansvarar för att driva den dagliga driften framåt med fokus på högsta möjliga kundservice och miljönytta. Rollen innebär att du är närvarande under verksamhetens öppettider för att coacha dina medarbetare och möta våra besökare.
Men ditt uppdrag stannar inte vid dörren. En viktig del av tjänsten handlar om att blicka utåt. Du bevakar trender inom återbruk, knyter kontakter med skolor, föreningar och lokala aktörer, samt skapar samarbeten som främjar gemenskap och hållbar utveckling i närområdet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ledarskap: Inspirera och leda personalen i det dagliga arbetet för att skapa en välkomnande miljö.
Nätverkande: Etablera och driva samarbeten med exempelvis skolor, ideella organisationer och lokala konstnärer.
Kreativt fokus: Initiera och möjliggöra projekt inom hantverk, konst eller kultur som uppmuntrar till återbruk.
Administration: Sköta rapportering och daglig administration i MS Office och verksamhetens interna system.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg ledare med en kreativ ådra. Du har en unik förmåga att se möjligheter där andra ser avfall, och du drivs av att skapa synergier mellan olika grupper i samhället.
Vi söker dig som har:
* En djup förståelse för miljöfrågor och hur konsumtion påverkar vår planet.
* Erfarenhet av att arbeta med konst, hantverk eller kulturella samarbeten.
* Förmåga att bygga långsiktiga relationer och engagera lokala aktörer i utvecklingsprojekt.
* God administrativ vana (MS Office) och en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
* Kunskap om avfallshantering och sortering.
Det är även starkt meriterande om du har erfarenhet av att driva projekt eller leda en anläggning/butik.
Som person är du:
* En naturlig ledare: Du sprider energi och får dina medarbetare att växa.
* Nyskapande: Du älskar att testa nya idéer och hitta kreativa lösningar.
* Relationsbyggande: Du är en god kommunikatör som trivs med att samverka med många olika typer av människor.
Vad erbjuder vi?
En spännande och ansvarsfull roll där du får vara med och forma en hållbar framtid på riktigt. Här får du utlopp för både din administrativa förmåga och din kreativa sida, samtidigt som du gör en betydande insats för stadsdelens gemenskap och miljö.
Lybab är ett modernt svenskt företag med en bred verksamhetsbas inom bygg, måleri, smide och miljöentreprenadsektorn. Vi erbjuder kostnadseffektiva tjänster och lösningar där vi alltid sätter miljön först. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lybab AB
(org.nr 556762-3318) Kontakt
Axel Axelsson axel@lybab.se Jobbnummer
9661299