Ateljéarbete med textila mattor
Stoddard Mattor O Object AB / Golvläggarjobb / Stockholm Visa alla golvläggarjobb i Stockholm
2026-07-16
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Stoddard är ett litet Stockholmsbaserat familjeföretag startat 1972 som levererar textila mattor till offentlig miljö.
Vi består av fyra delägare varav tre aktiva som jobbar med sälj, ekonomi, admin och stödjer ateljén. Vi har en anställda säljare och letar nu efter rätt person att ansluta sig till vår ateljé på heltid. I ateljén består arbetet av att ta emot råmaterial i form av mattrullar på 4 m bredd, därefter kapa ut enskilda mattor och kanta för att sedan skicka eller leverera till kund.
I slutet av sommaren flyttar vi in i helt nyrenoverade lokaler på 600 kvm i centrala Liljeholmen. Du blir en del av en nystart i ett redan etablerat företag med gott renommé.
Du är praktisk och tycker om att jobba metodiskt nära kollegorna i det lilla bolaget. Du är även ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad. Du värnar om god kommunikation och gemenskap, är nyfiken och driven att lära dig ett varierat yrke med allt som rör mattor i ett genuint gäng. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: william.nilsonne@stoddard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stoddard Mattor o Object AB
(org.nr 556760-2213), http://www.stoddard.se
Trekantsvägen 9 (visa karta
)
117 65 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stoddard Mattor & Object AB Kontakt
Admin
William Nilsonne william.nilsonne@stoddard.se 0735908346 Jobbnummer
10004577