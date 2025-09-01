AT-läkare
2025-09-01
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
Höglandssjukhuset Eksjö
Vill du göra din AT på en av Sveriges bästa AT-orter? På ett sjukhus där du får mycket ansvar men med bra stöd? Där du är en i gänget och saknas om du inte är där? Där du kan göra skillnad? Då ska du söka AT hos oss!
Vi fortsätter vårt arbete för att vara Sveriges bästa AT-ort även kommande år och vi vill att just Du ska vara en del i det. Vi strävar hela tiden efter att hålla hög kvalitet i utbildning och ha en välkomnande atmosfär för att tillgodose trygghet och utveckling i läkarrollen.
I Eksjö finns ett av Sveriges största länsdelssjukhus. Här finns en bra kombination av dels högspecialiserad vård, dels bred vård som gör att man som läkare får se mycket och därmed får en bra erfarenhetsgrund att stå på.
Vårt sjukhus är i en utvecklingsfas där vi bygger och satsar för framtiden. Sjukhuset är lagom stort men inte större än att du känner igen de flesta arbetskamrater och de känner igen Dig! De senaste åren har stora delar av sjukhuset renoverats, och hösten 2025 öppnar en helt nybyggd akutmottagning, närakut, UVA m.m.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder tretton AT-block med tillträde i mars och juni. AT-blocken omfattar 21 månader. Din AT inleds med introduktionsdagar. Du har fyra valfria veckor under din AT att se olika verksamheter i regionen. Du kan välja två veckor av dem till auskultation i Sabadell, Spanien.
• 2-5 dagars extern kurs
• 8 dagar regiongemensamma utbildningar
• 1 veckas introduktion (allmän)
• Minst 2 timmars kliniknära undervisning per vecka
• Personlig handledare
• Betald ledighet, konferensavgift, resa och boende till AT-stämman
Som anställd inom Region Jönköpings län finns också en del förmåner att utnyttja. Förutom ett eget gym, en stor restaurang och fri öppen sjukvård så finns det mängder av personalverksamheter i form av resor, utflykter och liknande gemensamma aktiviteter. Läs gärna mer om förmånerna här: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/
Din kompetens
Du som söker har läkarexamen vid planerat tillträde av AT-block. Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt dokumenterade språkkunskaper motsvarande minst C1-nivå i svenska enligt Europarådets skala.
Vår målsättning är att få en kompetent grupp med skiftande karaktär, vilket vi tror gynnar såväl AT-läkarna som vårt sjukhus. Våra urvalskriterier är en sammanvägning av meriter, intervju och referenser. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och intervju
Din ansökan ska innehålla:
• Personligt brev
• CV
• Resultatintyg från LADOK/läkarexamensbevis
• Minst 2 kliniska referenser
• Foto
Utländska sökanden ska även bifoga Socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige, samt dokumenterade intyg i efterfrågad språknivå.
Om du erbjuds AT-tjänst kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Vi försöker att ha en snabb rekryteringsprocess där intervjuer sker löpande efter att ansökningar kommit in. Antagningsbeslut sker i nära anslutning till sista ansökningsdagen. Svar från AT-läkarna önskas inom max två dagar.
Så här gör du om du är intresserad
Upplysningar angående ansökan och intervju lämnas av:
• Åsa Sjögren, Rekryteringsspecialist, tfn 010-243 5073
• Magnus Bodenäs, AT-chef, tfn 010-243 7060
Det går även kontakta studierektorer Emelie Svensson, tfn 010-2434669, Eva-Maria Rudka, tfn 010-2437590 .
Sista ansökningsdag 1 oktober 2025.
Välkommen med din ansökan!
Höglandssjukhuset är ett sjukhus i Region Jönköpings län. I upptagningsområdet bor drygt 115 000 personer. Antalet anställda på Höglandssjukhuset uppnår drygt 1600.
Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.
I Eksjö är det lätt att leva och bo! Naturen runt husknuten, en bra barnomsorg med möjlighet till nattdagis, ett rikt kultur- och föreningsliv.. Detta är ett axplock av vad vi kan erbjuda i vår vackra stad. Läs mer på www.eksjo.se
