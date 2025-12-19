Assisterande Banchef
2025-12-19
Rya Golfklubb är en av Sveriges äldsta och vackraste golfbanor, belägen precis vid havet med en fantastisk utsikt.
Vi söker nu en engagerad Assistent Course Manager som kan utveckla anläggningen tillsammans med vår Course Manager.
Rollen innebär att du arbetar nära vår Course Manager och är väldigt delaktig i banans skötsel, utveckling och presentation. Du förväntas leda och inspirera vårt greenkeeperteam i det dagliga arbetet och kliver fram som ställföreträdare när vår Course Manager inte är på plats.
Vi söker dig som ser möjligheter, tänker framåt och vill vara med och forma framtiden för en av landets mest uppskattade seasidebanor, där kvalitet och stolthet alltid står i centrum.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan eller frågor till vår banchef, Sean Gilmour på sean@rya.nu
Välkommen till ett jobb där du får vara med och skapa golfupplevelser i toppklass!
Ansökningarna hanteras löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: sean@rya.nu
Detta är ett heltidsjobb.
