Assistenttandläkare inom Parodontologi
2025-10-13
Specialisttandvården Kaniken i Uppsala län
Vill du fördjupa dina kunskaper inom parodontologi?
Folktandvården i Uppsala län växer och utvecklas, och vi söker nu en erfaren allmäntandläkare med ett starkt intresse för parodontologi till vårt team inom Specialisttandvården i Uppsala. Den här tjänsten ger dig möjlighet att växa professionellt och är en utmärkt merit för dig som planerar att söka ST-utbildning i framtiden.
Hos oss får du:
• Chansen att utvecklas inom parodontologi och implantologi under handledning av erfarna specialister.
• Möjligheten att arbeta på en klinik som erbjuder högt specialiserad vård i nära samarbete med tand- och sjukvården.
• En dynamisk arbetsmiljö i moderna, ljusa lokaler i centrala Uppsala.
På Specialisttandvården Kaniken arbetar vi i ett team av 55 engagerade medarbetare som inkluderar fyra specialisttandläkare, två ST-tandläkare, tre tandhygienister och fyra tandsköterskor. Våra enheter för endodonti, oral protetik, klinisk bettfysiologi och parodontologi är samlokaliserade under en gemensam klinikledning, vilket främjar ett tätt samarbete och ett lärorikt arbetsklimat.
Kvalifikationer - Vem söker vi?
Vi söker dig som har svensk tandläkarlegitimation och ett brinnande intresse för parodontologi. Erfarenhet av klinisk tjänstgöring inom området och deltagande i relevanta kurser är särskilt meriterande. Vi ser också positivt på forskningsintresse. Goda kunskaper i svenska är ett krav.
Du är en engagerad och positiv person som trivs med att få och ge feedback samt handledning. Du är lyhörd, har god fingertoppskänsla och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och ditt engagemang.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med huvudfokus på parodontologi och implantologi, där du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll med stöd av våra erfarna kollegor.
Vi erbjuder
• En tidsbegränsad anställning på heltid i första hand, eventuellt deltid, under ett år. Tillträde enligt överenskommelse
• Ett stimulerande och lärorikt arbetsklimat där du får möjlighet att växa både personligt och professionellt.
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjuder också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till en inspirerande och utvecklande arbetsplats!
Vi behandlar ansökningar löpande och håller intervjuer under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Meral Karakas 018-61 741 63
Ämnesföreträdare Caroline Riben Grundström, 018-611 63 80
För UTTF Isabel Brundin, 070- 508 13 10
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 27 oktober 2025. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Region Uppsala
