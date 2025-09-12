Assistenter till vår kund i Eslöv
Driftiga assistenter sökes till kvinna i Eslöv!
Hon vill leva ett aktivt liv och söker därför er som vill göra det lilla extra för att främja en god vardag för henne.
I hemmet finns det hundar och du får inte vara rädd eller allergiskt mot djur, samt klor då det finns en pool som kunden gärna badar i. Därför ska du också vara bekväm med att vistas tillsammans i vattnet med henne.
Kunden har ett stort omvårdnadsbehov, vilket ställer vissa krav på dig som assistent att kunna agera självständigt och läsa av kunden i vad hon behöver för stunden.
Hantering av rullstol, förflyttningar, personlig hygien samt matlagning med mera, är några av arbetsuppgifterna som du förväntas utföra hos denna kund.
Det är meriterande om du har erfarenhet av epilepsi samt sjukgymnastik men inget krav.
Tjänsterna är mellan 80% till 95% på ett 4 veckors rullande schema dag/kväll/natt.
Körkort
Rökfri
På Björka är vi alla ett team med ett och samma mål - att leverera den bästa assistansen för dig.
För oss är du som kund eller anställd aldrig en i mängden. Vi vet vem du är när du kontaktar oss.
Det viktigaste för oss är dialogen med kunder och anställda. Det är nyckeln till en välfungerande assistans.
Du kan alltid nå oss, och vi återkommer alltid om vi var upptagna.
Vi ligger i absoluta framkanten avseende de system som används för att göra arbetet så effektivt som möjligt för dig. Ersättning
