Assistenter sökes till nytt uppdrag
2025-09-23
Nu ska vi starta upp en ny assistentgrupp. Ta chansen att få vara med och forma arbetet tillsammans med vår nya kund:
Jag är en engagerad och levnadsglad person som lever med ALS och söker nu personliga assistenter som kan ge mig goda levnadsvillkor och stöd i mina grundläggande behov. Jag tycker om att ha en aktiv vardag, jag gillar att göra utflykter, att vara utomhus och fixa med hus och trädgård. Jag har en bil som du som assistent kommer att köra, därför är körkort ett krav. Efterson jag ger instuktioner och information muntligt är det viktigt att vi förstår varandra. Du bör därför både kunna tala och förstå svenska väl.
Har du hjärtat på rätt ställe och vilja att utvecklas tillsammans med mig i min personliga assistans så söker jag nu er som:
• Genuint intresserade att arbeta som personlig assistent
• Tidigare erfarenhet, eller viljan att lära
• Trygg, inlyssnande och aktiv
• Flexibel då jag rör mig på ön i olika sammanhang
• Se och lyssna på mina behov
• Följa rutiner och hantera dokumentation
• Viljan att följa mig i min utveckling inom ALS
• Arbeta i miljö där fler personer finns i min närhet så som familj och vänner
Jag bor i villa en bit utanför Visby så du behöver ha tillgång till bil då kollektivtrafiken är begränsad. Rökning förekommer utomhus.
Jag erbjuder en god arbetsmiljö med tekniska hjälpmedel och stort utrymme att röra sig på.
Jag går själv och pratar själv men behöver hjälp med följande arbetsuppgifter:
• Personlig hygien
• Stöd vid vissa förflyttningar
• Städ och tvätt
• Matlagning
• Inköp
• Aktiviteter
• Mediciner
• Hostmaskin
• Sug- och slem maskin
• Arbete i hemmet och ute i samhället, på utflykter och eventuella resor
Tjänstegrad:
Då detta är ett nytt uppdrag söker vi nu personer till flera tjänster, både heltid, deltid och timvikarier
Arbetspassen är förlagda dag kl.08-21 och natt kl.21-08 alla dagar i veckan.
Rekryteringen sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Erika Pettersson, Kundansvarig 0498-660900
