Assistent till Registreringsavdelningen i Luleå
ALS Scandinavia AB / Städarjobb / Luleå
2026-02-05
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Piteå
, Skellefteå
, Malå
, Uppsala
ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 420 anställda inom ALS med laboratorier i Sverige; Luleå, Stockholm, Landskrona, Danmark; Humlebæk, Odense samt i Oslo och Helsingfors.
I Luleå finns ett av världens mest avancerade kommersiella laboratorium specialiserat på grundämnen och isotoper.
Läs mer på www.alsglobal.se
Vill du ha ett jobb där du gör verklig skillnad varje dag? Som assistent hos oss är du med och skapar en ren och trivsam arbetsmiljö. Hos oss blir du en viktig del av teamet och får en varierad vardag med både lokalvård och praktiska uppgifter.
Om tjänsten
Arbetsuppgifterna består främst av lokalvård i våra arbetslokaler, men rollen är också varierad och innefattar flera praktiska moment. Du kommer bland annat att packa upp kundprover, fylla på samt beställa förbrukningsvaror, diska provkärl, dela upp prover till våra underleverantörer, skanna inkomna prover i vårt datasystem samt paketera provkärl till våra kunder. I arbetet ingår även nedpackning och distribuering av prover till underleverantörer.
Egenskaper
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och har ett genuint intresse för lokalvård och tycker om att skapa en ren och trivsam arbetsmiljö. Du har en positiv inställning, är serviceinriktad och trivs med att samarbeta med andra.
För att trivas med arbetsuppgifterna ska du ha förmågan att självständigt driva arbetet på ett noggrant och strukturerat sätt. Arbetet innebär ofta högt tempo och det är därför viktigt att du är flexibel när detta krävs. Vidare är du vara ansvarstagande och ha vana att arbeta med dator.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, vilket är ett krav. Vi ser gärna att du även har goda kunskaper i engelska.
Erfarenhet av lokalvård samt SRY-utbildning eller motsvarande är meriterande.
ALS erbjuder
Vi erbjuder en spännande miljö med omväxlande arbetsuppgifter i en grupp med mycket gott samarbete. Vi erbjuder även möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Du bör vara beredd på att arbeta förskjuten arbetstid vid behov.
Intresserad?
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till oss senast den 28 februari 2026.
Vi önskar tillträde så snart som möjligt och kommer att kalla till intervju löpande.
Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan till oss redan idag.
För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta
Anna Vargh, Gruppchef Registreringen.
0920-28 99 11
Fackliga representanter,
Unionen: Jenny Lundmark, 0920-28 99 64, jenny.lundmark@alsglobal.com
