Assistent i socialt arbete
Sörmlands Stadsmission / Behandlingsassistentjobb / Eskilstuna Visa alla behandlingsassistentjobb i Eskilstuna
2025-08-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sörmlands Stadsmission i Eskilstuna
, Flen
, Nyköping
eller i hela Sverige
Gör skillnad som Assistent i socialt arbete hos Sörmlands Stadsmission!
Då en av medarbetare i vår Öppna mötesplats kommer att prova andra arbetsuppgifter under 6 månader så söker vi en vikarie. Vikariatet är som Assistent i socialt arbete och du arbetar i den öppna mötesplatsen som finns till för den som lever i hemlöshet, långvarig arbetslöshet, beroendeproblematik, ensamhet, psykisk ohälsa eller annat socialt utanförskap.
I öppna mötesplatsen erbjuder vi en välkomnande gemenskap, hjälp med akuta basbehov och stöd vidare utifrån behov. Det serveras grötfrukost och kaffe utan kostnad samt möjlighet finns att köpa sopplunch och smörgåsar till självkostnadspris.
Målet med det sociala arbetet i öppna mötesplatsen är att skapa en tillitsfull gemenskap, förenkla och öka tillgängligheten till samhällets olika former av stöd och insatser, ge råd och stöd kring bland annat ekonomi/boende/sysselsättning samt skapa forum för deltagarinflytande och egenmakt.
Vi är en trygg och stabil arbetsgrupp som jobbar nära varandra och som finns som stöd i vardagen. Sörmlands Stadsmission bedriver förutom den Öppna mötesplatsen också två härbärgen för hemlösa, ett för kvinnor och ett för män, Stadsmissionshälsan, Matcentralen och Bostad först i Eskilstuna.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande och meningsfullt arbete där dina insatser kan göra stor skillnad. Du kommer som Assistent i socialt arbete bedriva förändringsarbete som syftar till att hjälpa våra gäster till ökad livskvalitet och delaktighet i samhället.
Vidare kommer du att erbjuda stöd och hjälp till Öppna mötesplatsens gäster. Det kan handla om motiverande samtal, kontakt med anhöriga/myndigheter, vara behjälplig med tvätt av kläder, enklare omplåstring, tillagning/servering av måltid. Samverkan internt och externt är av stor vikt.
Arbetet innebär att dagligen möta människor med olika former av beroendeproblematik, kriminell livsstil, fysisk/psykisk ohälsa och långvarigt utanförskap och att göra det med stor respekt, omsorg och professionalitet.
Tjänsten omfattar 100% dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad utbildning som Socialpedagog eller likvärdig utbildning alternativt långvarig erfarenhet inom missbrukarvård, psykiatri, omvårdnad, beteendevetenskap.
Önskvärt är utbildning i MI och i lågaffektivt bemötande.
Du ska ha erfarenhet av arbete inom missbruksvård, ha erfarenhet och kunskap av både missbruksvård och psykiatriska sjukdomstillstånd. Du har kunskaper om, och intresse av, att möta människor i som lever i utsatta situationer. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk, fattigdom, ensamhet.
Vidare är det viktigt att du är driven och energisk och inte räds att hjälpa människor med ibland extremt svåra livssituationer. Du är tålmodig och engagerad, empatisk och har ett stort intresse för sociala frågor och samhällsförändringar. Du har ett gott bemötande och en tro på människors vilja till förändring.
Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Du behöver vara lugn och samlad i utmanande situationer och ha förmåga att fokusera på rätt saker. Du har god samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du ska ha ett intresse av att möta människor från olika kulturer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sörmlands Stadsmission värnar om våra besökares säkerhet och trygghet och har som rutin att ta registerutdrag på samtliga personer som anställs hos oss. Det innebär att vi vid en anställning kommer att begära ett registerutdrag från dig innan du kan börja att arbeta.Om företaget
Sörmlands Stadsmission är en av 10 stadsmissioner i Sverige. Vårt mål är att verka för en mänskligare stad för alla. Vår utgångspunkt är att alla människor har ett unikt värde och vårt mål är att i relation till enskilda individer se, lindra och stötta till förändring. I relation till samhället är vårt mål att utmana, komplettera och engagera. Sörmlands Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sörmlands Stadsmission
, https://sormlandsstadsmission.se Arbetsplats
Sörmlands Stadsmission Jobbnummer
9477453