Assistancekåren Enköping söker Bärgingschaufför
Bärgning i Enköping AB / Fordonsförarjobb / Håbo Visa alla fordonsförarjobb i Håbo
2025-09-19
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bärgning i Enköping AB i Håbo
Bärgning i Enköping AB som kör under Assistancekårens flagga söker Bärgnings- chaufför till vår station i Bålsta med känsla för service och kvalitet.
Vårt område innefattar hela området längst E18, Bro, Kungsängen, Bålsta, Enköping med omnejd.
Arbetet kräver att du är ordningsam, praktiskt lagd och kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
Du ska kunna skapa goda relationer med kunder och arbetskollegor.
Arbetet innefattar i första hand bärgning och transporter, men även andra arbetsuppgifter såsom TMA- körning, verkstadsarbete mm. kan förekomma.
Arbetstider/ Dag, kvällar, nätter och helg enligt schema .
Tillträde enligt överenskommelse.
Körkort C krävs samt YKB.
Erfarenhet av Bärgningsbranschen är meriterande.
Fast månadslön samt provision. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: 03-04@assistancekaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bärgning i Enköping AB
(org.nr 559480-3834), http://www.assistancekaren.se
Dragrännan 12 (visa karta
)
746 40 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Agneta Nissi 03-04@assistancekaren.se 0702479064 Jobbnummer
9516442