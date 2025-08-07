Assembly Leader
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Montageledare till högspänningslaboratoriet i Karlskrona
Lockad av en unik tjänst i spännande miljö? Är du redo att bli en del av framtiden hos en världsledande och hållbarhetsfokuserad leverantör av högspänningskablar?
Är dina ledaregenskaper testade, säkrade och redo att ta NKT:s högspänningsprovning längre än någonsin? Då är det dig vi söker!
Arbetsbeskrivning
I rollen som Montageledare arbetsleder du montörer på en innovativ och högteknologisk arbetsplats. Du ansvarar för utförande av montering och kvalitetssäkring före och efter provtagning på högspänningskabel i vårt högspänningslabb, en arbetsplats som är helt unik i Sverige.
Du är den som ser till att var sak har sin plats, sker på rätt sätt och med öga för utveckling ser du möjligheter till ständiga förbättringar. Du arbetsleder ett team av erfarna montörer som utför själva monteringen och kvalitetssäkringen. Du planerar arbetet samt håller tidsunderlag i fas och väl uppdaterade.
I rollen som montageledare ingår även viss beredskapstjänst.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som Montageledare är ett effektivt ledarskap en avgörande faktor. Du ser dig själv som kommunikativ och tydlig, och har förmågan att på ett pedagogiskt sätt uttrycka och förklara exempelvis tekniska instruktioner. Du motiverar och inspirerar ditt team genom kreativitet och nytänkande. Dina kontaktytor är breda och du har en god förmåga att känna in individen eller gruppen du möter.
Dina tekniska färdigheter och ditt intresse ger dig den insikt som krävs i rollen. Din förmåga att uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska säkerställer dokumentationens höga kvalitet. Med engagemang och med ditt säkerhetstänk, tar du både dig själv och teamet framåt.
Vi ser gärna att du innehar en högskoleutbildning inom området teknik.
Att arbeta på NKT
Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär, attraktiva förmåner.
Är du intresserad av en karriär på ett expansivt företag och samtidigt bidra till den gröna omställningen? Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan med CV och personligt brev senast den 31 augusti 2025, urval kommer ske löpande.
Tester kan förekomma i våra rekryteringsprocesser samt bakgrundskontroll. Observera att vi på grund av GDPR-reglerna inte kan ta emot några ansökningar via e-post.
På grund av semesterperiod kommer det dröja innan du får återkoppling på din ansökan.
Fackliga representanter
IF Metall: Marcus Degerskär +46 455 753 52
Sveriges Ingenjörer: Christian Fisch, +46 455 56 380
Unionen: Joakim Wikström +46 734 070 243
Ledarna: Roger Jönsson, +46 455 55 911 Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6847-43574409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290) Arbetsplats
NKT HV Cables Kontakt
Agnes Carlsson +46 707592839 Jobbnummer
9449144