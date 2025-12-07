Asiatiska Wok Kock

Yongfu AB / Kockjobb / Lidingö
2025-12-07


Vi söker en engagerad kock med erfarenhet av det thailändska köket till vår restaurang på Lidingö.
Vi söker dig som har minst 1-2 års erfarenhet inom restaurangbranschen och ett genuint intresse för att laga autentisk asiatisk mat. Du har goda kunskaper i köksförberedelser och behärskar wokteknik. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till ett gott samarbete i köket.

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@kruathailidingo.se

Detta är ett heltidsjobb.

Yongfu AB (org.nr 559485-5602)
Pyrolavägen 3 (visa karta)
181 60  LIDINGÖ

Krua Thai

Yanmeng Lin
yanmenglin@hotmail.com

9632160

