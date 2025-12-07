Asiatiska Wok Kock
Yongfu AB / Kockjobb / Lidingö Visa alla kockjobb i Lidingö
2025-12-07
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yongfu AB i Lidingö
Vi söker en engagerad kock med erfarenhet av det thailändska köket till vår restaurang på Lidingö.
Vi söker dig som har minst 1-2 års erfarenhet inom restaurangbranschen och ett genuint intresse för att laga autentisk asiatisk mat. Du har goda kunskaper i köksförberedelser och behärskar wokteknik. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till ett gott samarbete i köket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@kruathailidingo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yongfu AB
(org.nr 559485-5602)
Pyrolavägen 3 (visa karta
)
181 60 LIDINGÖ Arbetsplats
Krua Thai Kontakt
Yanmeng Lin yanmenglin@hotmail.com Jobbnummer
9632160