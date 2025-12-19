Asiatisk köksbiträde
Om jobbet på Deli Shushi -Wok Restaurang i Nybro
Nu söker vi Asiatisk köksbiträde / kan hantera sushi
Tjänsten är på 100% med start från perioden början av februari 2026
Vi söker dig som har erfarenhet från Asiatisk köket eller arbete sedan tidigare. I tjänsten ingår det arbetsuppgifter så som att vara en del av teamet i restaurangen och se till att vi uppfyller kvalitet och kvantitet på våra produkter, se till att rutiner på arbetsplatsen följs, vara en god kollega och sprida bra energi på arbetet samt vara en självklar självgående.
Du är: - Stresstålig - En förebild för dina kollegor - Sprider glädje på arbetet - Har ett öga för detaljer
Vi erbjuder dig en kreativ och inspirerande arbetsmiljö, en trygg och säker arbetsplats, anställning under kollektivavtal, lön enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senaste 2026-03-30, till delisushi.nybro2017@gmail.com
att. Le Manh Hung . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: delisushi.nybro2017@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deli Restaurang Nybro AB
(org.nr 559250-5555) Kontakt
Hung Le delisushi.nybro2017@gmail.com 0769337375 Jobbnummer
9658075