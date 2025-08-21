Asiatisk Kock Till Thai Chili
2025-08-21
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
Är du en passionerad kock med en smak för asiatisk kryddning och aromatiska rätter? Då är detta din chans att ansluta dig till vårt team på Thai Chili!
Om Oss:
På Thai Chili strävar vi efter att erbjuda våra gäster en autentisk asiatisk matupplevelse med en blandning av traditionella smaker och moderna tolkningar. Vi är stolta över att servera både en läcker lunchbuffé och en utsökt à la carte-meny som tilltalar alla smaklökar.
Vi Förväntar Oss:
Erfarenhet av att laga asiatisk mat, inklusive kunskap om traditionella tillagningstekniker och kryddningar.
Förmåga att arbeta i ett högt tempo och under press.
Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer för att säkerställa kvalitet och presentation.
Förmåga att samarbeta effektivt med ditt köksteam och övriga restaurangpersonal.
Om du delar vår passion för asiatisk matlagning och är redo att bidra till vårt mål att erbjuda en minnesvärd matupplevelse för våra gäster, skicka din ansökan med CV och en kort presentation av din erfarenhet till: Thaichili321@gmail.com
Vi ser fram emot att välkomna en ny medlem till Thai Chili-familjen och fortsätta sprida glädje genom vår kärlek till asiatisk mat! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Thaichili321@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thai Chili AB
(org.nr 559120-4184)
Storgatan 30 (visa karta
)
383 30 MÖNSTERÅS Kontakt
James Meng Thaichili321@gmail.com Jobbnummer
9470275